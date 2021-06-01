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تنفيذ "حد الغيلة "في مواطن استدرج ابنه إلى مكان مهجور ونحره بسكين في جازان

منذ 6 ساعات
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تنفيذ "حد الغيلة "في مواطن استدرج ابنه إلى مكان مهجور ونحره بسكين في جازان

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل "حد الغيلة " في أحد الجناة بمنطقة جازان ... وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى(إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ).

أقدم محمد بن عبدالله بن حمد سويدي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل ابنه عبدالله ـ سعودي الجنسية ـ البالغ من العمر عشر سنوات، وذلك باستدراجه إلى مكان مهجور لا يستطيع معه الغوث ونحره بسكين وطعنه عدة طعنات، مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني محمد بن عبدالله بن حمد سويدي اليوم الثلاثاء 20 / 10 / 1442هـ في إصلاحية سجن جازان بمنطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية
منطقة جازان
حكم القتل
سكين
مكان مهجور
حد الغيلة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128587
منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. الحمد لله على تنفيذ حكم الله في خلقه ..
إبن سمومة
إبن سمومة عدد التعليقات : 13317
منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا..
حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 88
منذ ساعتين
سكران ابوه متعاطي حشيش عنده طقوس ذبح بشر بامر من السحره والجن البيت المهجور مسكون جن وعفاريت

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رااايق
حريم *** هههههههههههههههههههههه
رااايق
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