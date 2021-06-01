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فيديو طريف للملك فهد وهو يتحدث عن رحلة وزير الإعلام

منذ ساعة
2450
فيديو طريف للملك فهد وهو يتحدث عن رحلة وزير الإعلام

نايف السالم (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر، عن مشهد طريف للملك فهد - رحمه الله - وهو يتحدث عن رحلة علي الشاعر وزير الإعلام آنذاك حينما سافر لإجراء فحوصات طبية.

وظهر الملك فهد وهو يمازح وزير الإعلام الأسبق علي الشاعر - رحمهما الله - حيث قال الملك فهد: "وزير الإعلام نقول الحمد لله لأنه راح يفحص ويعمل فحوص لكن جانا الحمد لله شباب".

وأضاف الملك فهد - رحمه الله - ممازحًا: "حنا ما حنا بخايفين عليك إنك تتزوج ولا شي لإن وزارة الداخلية معنا"، متابعًا: "ما نسمح لأي وزير يسافر إلا وأهله معه.. بعضهم يقول المدة قصيرة يومين أو ثلاثة ما يحتاج ونقول لا خذها معك"، مختتمًا: "ومثل ما يقولون حجل برجل".

الملك فهد
رحلات
وزير الإعلام
فحوصات طبية
مقاطع نادرة

التعليقات

طارق
طارق عدد التعليقات : 371
منذ 7 دقائق
الله يرحمه ويغفر له

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
تسيف الحال،!! صار الأمر حسب الجو والمزاج، عجبي.
واحد منصف
عجيب قل عدد الاجانب في السعودية لكن الحوالات تزيد لعل السبب ان عددهم قليل لكن زادت رواتبهم اضعاف كثيرة جدا فالعامل براتب الف اصبح...
واحد منصف
حال المراة في امريكا انها تعذب من الزوج ثم لايعاقب ولو تم القبض عليه فعقوبته سجن شهر او ربما العفو لحالته الصحية
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو ابراهيم
سبحانك يارب اخذو الدوري والى الان يتابعون اخبار العالمي كبير الرياض ويخافون ما ادري ليش ممكن لانه قاهرهم وحارقهم

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