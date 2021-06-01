فيديو طريف للملك فهد وهو يتحدث عن رحلة وزير الإعلام

نايف السالم (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر، عن مشهد طريف للملك فهد - رحمه الله - وهو يتحدث عن رحلة علي الشاعر وزير الإعلام آنذاك حينما سافر لإجراء فحوصات طبية.
وظهر الملك فهد وهو يمازح وزير الإعلام الأسبق علي الشاعر - رحمهما الله - حيث قال الملك فهد: "وزير الإعلام نقول الحمد لله لأنه راح يفحص ويعمل فحوص لكن جانا الحمد لله شباب".
وأضاف الملك فهد - رحمه الله - ممازحًا: "حنا ما حنا بخايفين عليك إنك تتزوج ولا شي لإن وزارة الداخلية معنا"، متابعًا: "ما نسمح لأي وزير يسافر إلا وأهله معه.. بعضهم يقول المدة قصيرة يومين أو ثلاثة ما يحتاج ونقول لا خذها معك"، مختتمًا: "ومثل ما يقولون حجل برجل".