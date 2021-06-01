بالفيديو.. استشاري: طلبات النساء شبه مستحيله في التجميل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح استشاري أمراض الجلدية وعلاج الليزر الدكتور أحمد العيسى، أنه أصبح هناك مبالغة في طلبات النساء لعمليات التجميل.
وقال خلال لقائه في برنامج "الراصد" أن المبالغة في طلبات المرضى قد تؤدي إلى إفساد عمليات التجميل، مشيرا إلى أن 40% من العمليات التجميلية للشباب
وأضاف الأستشاري أن بعض المرضى يطلبون أشياء لا يمكن عملها في عمليات التجميل.
وتابع أن المبالغة في طلب عمليات التجميل مفع بعض الشركات لإطلاق حملات ترويجية ضخمة تستهدف الطلبات غير الممكنة للمرضى.
وطالب طبيب التجميل والجلدية بمعاقبة الأطباء الذين يغرون المرضى بالإعلانات الكاذبة، قائلا ان هناك زيادة في هذه الإعلانات خاصة على السوشيل ميديا.