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بالفيديو.. استشاري: طلبات النساء شبه مستحيله في التجميل

منذ يوم
2234
بالفيديو.. استشاري: طلبات النساء شبه مستحيله في التجميل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح استشاري أمراض الجلدية وعلاج الليزر الدكتور أحمد العيسى، أنه أصبح هناك مبالغة في طلبات النساء لعمليات التجميل.

وقال خلال لقائه في برنامج "الراصد" أن المبالغة في طلبات المرضى قد تؤدي إلى إفساد عمليات التجميل، مشيرا إلى أن 40% من العمليات التجميلية للشباب

وأضاف الأستشاري أن بعض المرضى يطلبون أشياء لا يمكن عملها في عمليات التجميل.

وتابع أن المبالغة في طلب عمليات التجميل مفع بعض الشركات لإطلاق حملات ترويجية ضخمة تستهدف الطلبات غير الممكنة للمرضى.

وطالب طبيب التجميل والجلدية بمعاقبة الأطباء الذين يغرون المرضى بالإعلانات الكاذبة، قائلا ان هناك زيادة في هذه الإعلانات خاصة على السوشيل ميديا.

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عمليات تجميل
عمليات تجميلية

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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