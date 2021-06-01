رجل يتظاهر بوفاته لمدة 6 سنوات بعدما ضرب زوجته بفأس

واشنطن (صدى):
هرب رجل أمريكي وتظاهر بوفاته لمدة 6 سنوات بعدما ضرب زوجته بفأس على رأسها وعض يدها ودفعها في الباب، وذلك خوفًا من العقاب من زوجته أو القانون.
وتمكنت الشرطة من القبض على زوج أمريكي زيف موته لمدة 6 سنوات من أجل تجنب اتهامات جنائية بعد مهاجمة زوجته وضربها بفأس على رأسها؛ حيث أنه متهم بالتهديد بقتل زوجته، ثم عض يدها ورميها بفأس في عام 2015.
واستخدم الرجل العديد من الأسماء المستعارة لمحاولة تجنب الوقوع في أيدي الشرطة، فيما أبلغ متصل مجهول المسئولين عن مكان إقامة الزوج وعدم وفاته ليتم القبض عليه.