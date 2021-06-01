مرافق مريض يقتل "طبيب" طعنا داخل المستشفى

بغداد (صدى):
لقي طبيب عراقي مصرعه، إثر طعنةٍ بسكين تلقاها في الرقبة من قِبل مرافق أحد المرضى في مستشفى الكندي في بغداد.
وأوضح عضو الفريق الطبي الإعلامي التابع لوزارة الصحة، منهل الرديني: أن زملاء الطبيب المتوفى في مدينة الطب، وعددا من أطباء المستشفيات القريبة، حاولوا وقف النزيف الحاد في شرايين الرقبة، دون جدوى.
والجدير بالذكر أن حوادث الاعتداء على الأطباء تتكرر في المجتمع العراقي، خاصة المدن الجنوبية، لأسباب مختلفة، مثل: عدم التمكن من إنقاذ حياة ذويهم، أو المطالبة بمعالجات خارج الأطر القانونية وغيرهما.