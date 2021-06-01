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مرافق مريض يقتل "طبيب" طعنا داخل المستشفى

منذ 7 ساعات
2490
مرافق مريض يقتل "طبيب" طعنا داخل المستشفى

بغداد (صدى):
لقي طبيب عراقي مصرعه، إثر طعنةٍ بسكين تلقاها في الرقبة من قِبل مرافق أحد المرضى في مستشفى الكندي في بغداد.

وأوضح عضو الفريق الطبي الإعلامي التابع لوزارة الصحة، منهل الرديني: أن زملاء الطبيب المتوفى في مدينة الطب، وعددا من أطباء المستشفيات القريبة، حاولوا وقف النزيف الحاد في شرايين الرقبة، دون جدوى.

والجدير بالذكر أن حوادث الاعتداء على الأطباء تتكرر في المجتمع العراقي، خاصة المدن الجنوبية، لأسباب مختلفة، مثل: عدم التمكن من إنقاذ حياة ذويهم، أو المطالبة بمعالجات خارج الأطر القانونية وغيرهما.

العراق
طبيب عراقي
مرافق مريض
مستشفى الكندي
حوادث الاعتداء

التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5059
منذ 4 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128587
منذ 17 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

رااايق
حريم *** هههههههههههههههههههههه
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
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د محمد ماجد بخش
أتعرفون ما عدو الرياضة إنه محمود
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