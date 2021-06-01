حماس تؤكد أنها جاهزة لمفاوضات عاجلة مع إسرائيل لتبادل الأسرى

وكالات (صدى):
كشف رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أمس الاثنين، عن وجود "فرصة جيدة" لتحريك ملف الأسرى بين الطرفين.
وأكد يحيى السنوار، أن "هناك فرصة حقيقية في هذا الملف، ونحن جاهزون لمفاوضات غير مباشرة عاجلة سريعة لإنجاز الملف"، مضيفًا "أمامنا فرصة جيدة لتحريك هذا الملف".
ومن جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن وفدا إسرائيليا سيزور القاهرة الأسبوع القادم لمناقشة مسألة استعادة مواطنين وجثامين جنود الإسرائيليين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة، لافتة إلى أن تلك الصفقة بين الطرفين كانت قطعت شوطا مهما قبل أيام من التصعيد العنيف الذي انطلق في العاشر من مايو واستمر 11 يوما، بحسب موقع "العربية.نت".
ومن الجدير بالذكر، أن حماس تأسر أربعة إسرائيليين بينهم جنديان، تقول تل أبيب إنهما قُتلا خلال حرب 2014، لكن حماس لم تكشف أي تفاصيل عن مصيرهما.