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حماس تؤكد أنها جاهزة لمفاوضات عاجلة مع إسرائيل لتبادل الأسرى

منذ ساعة
1765
حماس تؤكد أنها جاهزة لمفاوضات عاجلة مع إسرائيل لتبادل الأسرى

وكالات (صدى):
كشف رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أمس الاثنين، عن وجود "فرصة جيدة" لتحريك ملف الأسرى بين الطرفين.

وأكد يحيى السنوار، أن "هناك فرصة حقيقية في هذا الملف، ونحن جاهزون لمفاوضات غير مباشرة عاجلة سريعة لإنجاز الملف"، مضيفًا "أمامنا فرصة جيدة لتحريك هذا الملف".

ومن جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن وفدا إسرائيليا سيزور القاهرة الأسبوع القادم لمناقشة مسألة استعادة مواطنين وجثامين جنود الإسرائيليين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة، لافتة إلى أن تلك الصفقة بين الطرفين كانت قطعت شوطا مهما قبل أيام من التصعيد العنيف الذي انطلق في العاشر من مايو واستمر 11 يوما، بحسب موقع "العربية.نت".

ومن الجدير بالذكر، أن حماس تأسر أربعة إسرائيليين بينهم جنديان، تقول تل أبيب إنهما قُتلا خلال حرب 2014، لكن حماس لم تكشف أي تفاصيل عن مصيرهما.

 

 

إسرائيل
حماس
تبادل الأسرى

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على تنفيذ حكم الله في خلقه ..
برق امصحا
أيش نوع السيارة..؟؟؟🤔🤔
أبو طلال
عالمي أبو بدر موقريبه عليه دعم العالمي
يحي الشديدي
قرار جميل جدا ابو تركي اجابة على سوالك حتى لو فى خروج وعودة فبل يغادر يسدد هذا الصح ماهو مضمون عودته
omar
هذى ماحسيو حسابهاان العامل يغادربتاشيرة خروج وعوده ولا يعود

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