بالفيديو.. شركة GAC الصينية تعلن عن سيارة جديدة

بكين (صدى):
كشفت شركة GAC الصينية عن سيارتها الجديدة سيارة GS4 Plus الجديدة والتي جاءت بالتصميم الأنيق والجذاب للواجهة الأمامية.
كما جاءت بالشبك الكبير لغطاء المبرد الذي تتوضع على جانبيه مصابيح وفتحات هوائية، وتميزت القمرة بتداخل الجلد الأحمر مع عناصر التصميم الداخلي وألوان المقاعد والأبواب بصورة جذابة.
وحصلت على أنظمة تكييف حديثة تؤمن توزيع الهواء على المقاعد الأمامية والخلفية بشكل ممتاز، ضافة إلى أنظمة نجاة يمكن من خلالها تحديد موقع السيارة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ واستدعاء النجدة.
ومن المقرر أن يتم طرح هذه المركبة بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزما يعادل 252 حصانا، ومحركات أكثر اقتصادية بسعة 1.5 ليتر بعزم 169 حصانا.