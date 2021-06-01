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شعور لا يوصف لهذا البدوي الصغير
منذ ساعتين
1653
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128561
منذ دقيقتين
ههههههههههههههههههههه ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على تنفيذ حكم الله في خلقه ..
برق امصحا
أيش نوع السيارة..؟؟؟🤔🤔
أبو طلال
عالمي أبو بدر موقريبه عليه دعم العالمي
يحي الشديدي
قرار جميل جدا ابو تركي اجابة على سوالك حتى لو فى خروج وعودة فبل يغادر يسدد هذا الصح ماهو مضمون عودته
omar
هذى ماحسيو حسابهاان العامل يغادربتاشيرة خروج وعوده ولا يعود
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