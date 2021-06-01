ساما: تحويلات الأجانب ترتفع بنسبة 35.6 % خلال أبريل

علي القحطاني (صدى):
أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" ارتفاع تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال شهر أبريل الماضي بنحو 35.6 في المائة (3.49 مليار ريال) على أساس سنوي.
وكشفت النشرة الشهرية للبنك أن تحويلات الأجانب إلى خارج السعودية، بلغت نحو 13.28 مليار ريال ( 3.54 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 9.79 مليار ريال (2.61 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام 2020، مشيرة إلى أن تحويلات الأجانب واصلت عمليات النمو على أساس سنوي للشهر الـ12 على التوالي.
وتراجعت التحويلات بنحو 5.5% مقارنة بشهر مارس السابق حيث كانت تشكل حينها 14.05 مليار ريال، أي أنها قلّت بنحو 770 مليون ريال.