طرق الوقاية من إصابة البشرة بالبقع الداكنة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تظهر البقع الداكنة على الوجه، في حال التعرض لأشعة الشمس المباشرة؛ حيث يجب العناية بالبشرة بوضع مستحضر واقٍ من الشمس على الوجه قبل الخروج من المنزل، كما يُنصح بالقليل من المكياج لحماية البشرة من الشمس الحارقة ووقايتها من البقع.
ونصح خبراء بأنه إذا كانت البشرة مستعدة للإصابة بالبقع الداكنة، فهذا يعني أن الخلايا المصنّعة للميلانين في البشرة متعبة، وتحتاج بالتالي إلى مستحضرات حماية من الشمس أقوى من تلك العادية، أي التي تتمتع بخصائص مضادة للشيخوخة.
وعند تعريض البشرة لأشعة الشمس لفترات طويلة، فمن الضروري المواظبة على استعمال مستحضرات حماية من الشمس لتجنيب البشرة الإصابة بالحروق، الشيخوخة المبكرة، وحتى سرطان الجلد، كما يمكن استعمال مستحضرات مضادة للبقع، وهي تتميّز بخصائص مفتّحة للون البشرة، وتُطبَّق عادةً قبل الخلود الى النوم ليلاً.