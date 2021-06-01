نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

التخصصات الصحية تدعم سوق العمل بـ 119 فني رعاية مرضى

منذ ساعتين
2157
التخصصات الصحية تدعم سوق العمل بـ 119 فني رعاية مرضى

سعيد العجل (صدى):
دفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أمس، بـ 119 خريجاً وخريجة من برنامج فني رعاية مرضى المنتهي بالتوظيف إلى القطاع الصحي، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته الهيئة افتراضياً.

وأبانت الهيئة أن الفترة التدريبية للبرنامج امتدت لمدة 12 شهراً في 7 مراكز تدريبية شملتها مناطق الرياض والقصيم وخميس مشيط وجدة، وأن البرنامج يؤهل خريجي فني رعاية مرضى للعمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض عن طريق تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية خاصة مراجعي العيادات الخارجية

ويعد برنامج فني رعاية مرضى المنتهي بالتوظيف، واحداً من البرامج النوعية والمقننة التي أشرفت على تنفيذها الأكاديمية الصحية في الهيئة بالشراكة مع القطاع العام والخاص، بهدف تأهيل قوى عاملة من خلال برامج تسهم في توطين القطاع الصحي وتقوم على رفع كفاءة العاملين، وذلك لتعزيز وحماية الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن برنامج فني رعاية مرضى يعد من البرامج النوعية والمفيدة لبلادنا وللقطاع الصحي، حيث أن دور هذه الفئة الغالية من الممارسين الصحيين دور محوري ومهم في حماية وتعزيز الصحة في المملكة.

وأضاف أن التوقعات المستقبلية لهؤلاء الخريجين وللمهنة ستكون إيجابية -بإذن الله- لأنها في صميم رعاية المرضى، وخصوصاً المرضى الذين يتلقون العلاج في العيادات، مقدماً شكره للشركاء من وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومراكز التدريب والجهات المسؤولة عن التدريب

التخصصات الصحية
سوق العمل

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على تنفيذ حكم الله في خلقه ..
برق امصحا
أيش نوع السيارة..؟؟؟🤔🤔
أبو طلال
عالمي أبو بدر موقريبه عليه دعم العالمي
يحي الشديدي
قرار جميل جدا ابو تركي اجابة على سوالك حتى لو فى خروج وعودة فبل يغادر يسدد هذا الصح ماهو مضمون عودته
omar
هذى ماحسيو حسابهاان العامل يغادربتاشيرة خروج وعوده ولا يعود

أخر الأخبار

القصاص من مواطن قتل آخر طعناً بسكين في المنطقة الشرقية
القصاص من مواطن قتل آخر طعناً بسكين في المنطقة الشرقية
منذ 29 دقيقة 1837
رجل يتظاهر بوفاته لمدة 6 سنوات بعدما ضرب زوجته بفأس
رجل يتظاهر بوفاته لمدة 6 سنوات بعدما ضرب زوجته بفأس
منذ 39 دقيقة 662
مرافق مريض يقتل "طبيب" طعنا داخل المستشفى
مرافق مريض يقتل "طبيب" طعنا داخل المستشفى
منذ 49 دقيقة 985
المسند: العواصف الرملية تزداد في مربعانية الصيف
المسند: العواصف الرملية تزداد في مربعانية الصيف
منذ 59 دقيقة 1780
حماس تؤكد أنها جاهزة لمفاوضات عاجلة مع إسرائيل لتبادل الأسرى
حماس تؤكد أنها جاهزة لمفاوضات عاجلة مع إسرائيل لتبادل الأسرى
منذ ساعة 1758
ساما: تحويلات الأجانب ترتفع بنسبة 35.6 % خلال أبريل
ساما: تحويلات الأجانب ترتفع بنسبة 35.6 % خلال أبريل
منذ ساعة 2011
بالفيديو.. شركة GAC الصينية تعلن عن سيارة جديدة
بالفيديو.. شركة GAC الصينية تعلن عن سيارة جديدة
منذ ساعة 1758
السفارة في ماليزيا تطالب المواطنين بالالتزام بإجراءات تقييد الحركة
السفارة في ماليزيا تطالب المواطنين بالالتزام بإجراءات تقييد الحركة
منذ ساعة 1945
رسالة خطيرة عبر واتساب تسهل اختراق بياناتك
رسالة خطيرة عبر واتساب تسهل اختراق بياناتك
منذ ساعة 2253
طرق الوقاية من إصابة البشرة بالبقع الداكنة
طرق الوقاية من إصابة البشرة بالبقع الداكنة
منذ ساعة 1745