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رسالة خطيرة عبر واتساب تسهل اختراق بياناتك

منذ ساعة
2253
رسالة خطيرة عبر واتساب تسهل اختراق بياناتك

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، عن وجود عدد من الهاكرز يستهدفون مستخدمي تطبيق الدردشة الأشهر واتساب من خلال رسالة خطيرة يتم إرسالها للمستخدمين وعند الاستجابة لهذه الرسالة يقوم الهاكرز بسرقة كل بيانات المستخدمين الشخصية.

وتكوو الرسالة عبارة عن 6 أرقام يتم إرسالها إلى هواتف المستخدمين عبر رسائل SMS وبعدها يقوم الهاكرز بالاتصال على رقم الشخص الذى تم إرسال الرسالة له، وعند استجابة المستخدم للمتصل وتنفيذ طلبه بإرسال الـ 6 أرقام يتم اختراق مستخدم واتساب فورا، وسرقة جميع بياناته الشخصية بما فيها الرسائل والصور والتي يمكن من خلالها التحكم في حساباته البنكية.

ونصح التقرير جميع المستخدمين في حالة التأكد من الاختراق بالفعل، أن يقوموا بإلغاء تنشيط حساباتهم عن طريق إرسال بريد إلكتروني على: [email protected] وسيتم حذف حساباتهم تلقائياً إذا لم يتم الوصول إليهم لمدة 30 يوماً.

 

واتساب
رسالة خطيرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله على تنفيذ حكم الله في خلقه ..
برق امصحا
أيش نوع السيارة..؟؟؟🤔🤔
أبو طلال
عالمي أبو بدر موقريبه عليه دعم العالمي
يحي الشديدي
قرار جميل جدا ابو تركي اجابة على سوالك حتى لو فى خروج وعودة فبل يغادر يسدد هذا الصح ماهو مضمون عودته
omar
هذى ماحسيو حسابهاان العامل يغادربتاشيرة خروج وعوده ولا يعود

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