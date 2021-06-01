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القيادة تهنئ رئيس إيطاليا بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

منذ 11 ساعة
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القيادة تهنئ رئيس إيطاليا بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الجمهورية الإيطالية

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رااايق
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رااايق
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