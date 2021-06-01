رجل يفاجأ بحفل زفاف زوجته على آخر

بكين (صدى):
فوجئ رجل صيني بوقوعه ضحية عملية نصب بواسطة زوجته بعد أشهر من زواجهما؛ حيث أصيب بصدمة شديدة عندما شاهد مقطعا مصورا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يوثق زفاف زوجته.
وكان الرجل قد تواصل مع إحدى الخاطبات لتبحث له عن زوجة، والتي قدمت له فتاة تدعى، نانا، تقطن في مدينة أخرى بعيدة عن بلدته، وبعد عدة مكالمات فيديو، اتفقا على الزواج، ولكي يثبت الرجل حسن نيته أرسل لها مبلغ ألف يوان (حوالي 157 دولار أمريكي)، لتحضر إلى مكان إقامته ويتعارفا بشكل شخصي.
وتم الاتفاق بين الخطيبين على إقامة حفل زفاف تقليدي في يناير الماضي وتأجيل تسجيله بشكل رسمي، لتحصل على الزوجة على مهر قدره 148 ألف يوان (23500 دولار)، بالإضافة إلى مجوهرات وهدايا أخرى، وبعد ثلاثة أيام فقط من عقد القران، أخبرت الفتاة زوجها الجديد أنه يتعين عليها العودة إلى المنزل لتكون مع أسرتها.
وأوضح الزوج أنه عودتها إلى زوجها بعد أسبوع، قالت إنه عليها العودة إلى مسقط رأسها بضعة أيام للاعتناء بوالدتها المسنة، واستمرت الأمور على هذا المنوال دون أن يشك فيما عندما كان يتصفح تطبيق الفيديو المفضل لديه، شاهد مقطعا مصورا لحفل زفاف تظهر في زوجته بثوب العرس وهي ترتبط برجل آخر، مما دفعه إلى السفر فورا إلى المدينة التي تقيم فيها عائلة زوجته ليكتشف أنه قد وقع ضحية لعميلة احتيال ونصب، ويتقدم على الفور ببلاغ إلى الشرطة.