بالفيديو.. بثينة الرئيسي تلفت الأنظار بظهورها مع الحرس الشخصي بالخبر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
لفتت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي الأنظار أثناء زيارتها لمدينة الخبر، وسط عدد من الحراس الشخصيين "بودي جاردز".
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بثينة الرئيسي وهي تدخل من بوابة إلكترونية، بين عدد من الحراس الشخصيين "بودي جاردز" وذلك في مدينة الخبر .
ورحب الكثير من المتابعين بوجود الفنانة العمانية في المملكة، فيما انتقدها البعض واتهموها بتعمد إثارة الجدل، ولفت الانتباه بسبب وجود الحراس الشخصيين كما اتهمها البعض بالتعالي والغرور، في حين رأى آخرون بـ"الإحداث".
وكان آخر ظهور للفنانة العمانية، بثية الرئيس، في منتصف مايو2021، عندما أطلت على جمهوريها بالزي العماني، لتهنئهم بمناسبة عيد الفطر.