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بالفيديو.. بثينة الرئيسي تلفت الأنظار بظهورها مع الحرس الشخصي بالخبر

منذ 9 ساعات
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بالفيديو.. بثينة الرئيسي تلفت الأنظار بظهورها مع الحرس الشخصي بالخبر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
لفتت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي الأنظار أثناء زيارتها لمدينة الخبر، وسط عدد من الحراس الشخصيين "بودي جاردز".

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بثينة الرئيسي وهي تدخل من بوابة إلكترونية، بين عدد من الحراس الشخصيين "بودي جاردز" وذلك في مدينة الخبر .

ورحب الكثير من المتابعين بوجود الفنانة العمانية في المملكة، فيما انتقدها البعض واتهموها بتعمد إثارة الجدل، ولفت الانتباه بسبب وجود الحراس الشخصيين كما اتهمها البعض بالتعالي والغرور، في حين رأى آخرون بـ"الإحداث".

وكان آخر ظهور للفنانة العمانية، بثية الرئيس، في منتصف مايو2021، عندما أطلت على جمهوريها بالزي العماني، لتهنئهم بمناسبة عيد الفطر.

الخبر
الحرس الشخصي
بثينة الرئيس

التعليقات

vfs600u@gmail.com
[email protected] عدد التعليقات : 2
منذ 4 ساعات
ما شاءالله تبارك الرحمن
ابو فيصل
ابو فيصل عدد التعليقات : 2
منذ 4 ساعات
ما شاءالله تبارك الرحمن
أبو عبد الرحمن ✍️
أبو عبد الرحمن ✍️ عدد التعليقات : 687
منذ ساعة
لامرحبا بها داعية لتمرد المرأة والخروج عن تعاليم الإسلام والعادات الإجتماعية بخروج سافرة فاتنة مفتونة والعياذ بالله
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128587
منذ 42 دقيقة
اي والله لاهلا ولا مرحبا ، مالنا ومال السواقط بيننا ....!!!!!!!؟

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أحدث التعليقات

رااايق
حريم *** هههههههههههههههههههههه
رااايق
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