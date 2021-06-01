مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية تعلن عن 198 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة بمجال التمريض بمسمى ( ممرض قانوني ثاني، ممرض قانوني أول) للعمل في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في العاصمة (الرياض).
واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية حيث تضمنت الوظائف : ممرض قانوني ثاني (99 وظيفة) وممرض قانوني أول (99 وظيفة)
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وأوضحت أن التقديم متاح من اليوم الإثنين بتاريخ 1442/10/19هـ الموافق بالميلادي 2021/05/31م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب حيث يمكنك معرفة التفاصيل من خلال الدخول على موقع الخدمات الطبية للقوات المسلحة.