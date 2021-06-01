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مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية تعلن عن 198 وظيفة شاغرة

منذ ساعة
1995
مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية تعلن عن 198 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة بمجال التمريض بمسمى ( ممرض قانوني ثاني، ممرض قانوني أول) للعمل في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في العاصمة (الرياض).

واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية حيث تضمنت الوظائف : ممرض قانوني ثاني (99 وظيفة) وممرض قانوني أول (99 وظيفة)

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وأوضحت أن التقديم متاح من اليوم الإثنين بتاريخ 1442/10/19هـ الموافق بالميلادي 2021/05/31م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب حيث يمكنك معرفة التفاصيل من خلال الدخول على موقع الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

 

 

الرياض
الخدمات الطبية للقوات المسلحة
مدينة الأمير سلطان

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. إجرام لا مستر له ..
و١حد
اتقي الله يا أيها الوزير الان صوت القرآن صار مزعج لنا سنين ونحن هذي مساجدنا يعلو منها كلام الله ومافي احد اتضرر او اشتكى...
Reem
اتحادي من الصميم وناقد بارع
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه تهاويل .. مثل خفافيشهم ..

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