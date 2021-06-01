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«الجوازات» تربط بين تأشيرة الخروج النهائي وسداد الفواتير

منذ ساعة
2210
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«الجوازات» تربط بين تأشيرة الخروج النهائي وسداد الفواتير

الرياض (صدى):
أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين يجب سداد جميع الحقوق والفواتير بما فيها فواتير الجوال، وعدم وجود مركبة مسجلة باسمه في النظام.

وأشارت مديرية الجوازات، إلى عدم إصدار تأشيرة الخروج النهائي بوجود مستحقات مالية لا بد من تسديدها كاملة وألا يكون مسجلا عليه تأشيرة صادرة سابقاً وغير مستخدمة.

وأوضحت أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي تمتد لـ60 يوماً من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية المقيم، ولا يمكن تمديدها لأكثر من ذلك، ولا يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي للشخص وهو خارج المملكة.

 

الجوازات
فواتير
خروج نهائي

التعليقات

ابوتركي
ابوتركي عدد التعليقات : 63
منذ دقيقتين
طيب ممكن العامل الذي عليه مطالبات فواتير أو غيرذلك
يسافر بتأشيرة خروج وعوده
ولن يعود
كيف يتم تحصيل المديونيات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. إجرام لا مستر له ..
و١حد
اتقي الله يا أيها الوزير الان صوت القرآن صار مزعج لنا سنين ونحن هذي مساجدنا يعلو منها كلام الله ومافي احد اتضرر او اشتكى...
Reem
اتحادي من الصميم وناقد بارع
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه تهاويل .. مثل خفافيشهم ..

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