شركة معارف للتعليم تعلن عن فتح باب التوظيف في 4 مدارس

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة معارف للتعليم عن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية للجنسين في عدة مدن للعام الدراسي 1443هـ.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتوفرة تحت مسمى ( معلم/ـة) للعمل في (الرياض، جدة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية)، مبينة أن الوظائف متوفرة في مدارس ( المنارات، الفيصلية الإسلامية، نور الإسلام، جرين هيلز العالمية).
وأضافت أن التخصصات المتوفرة هي اللغة العربية، التربية الإسلامية، الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، الصفوف الأولية، الحاسب الآلي، التربية الفنية، التربية البدنية، التخصصات الإدارية.
واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وخبرة عملية بحد ادنى سنة، و إجادة اللغة الإنجليزية للعمل في المدارس العالمية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح ويستمر على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب، مضيفة أن التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني للشركة موضحاً بها (الاسم + التخصص + المدينة) .