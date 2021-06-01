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ارتفاع أسعار النفط اليوم و”برنت” يتخطى 70 دولار

منذ ساعة
1681
ارتفاع أسعار النفط اليوم و”برنت” يتخطى 70 دولار

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع لتحالف “أوبك+”، وبدعم من آمال نمو الطلب على الوقود في الشهور المقبلة مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتلقت الأسعار دفعة كذلك من بيانات صينية، أظهرت زيادة نشاط المصانع بأسرع وتيرة هذا العام في مايو أيار.

وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم أغسطس آب 83 سنتا، أو 1.2% إلى70.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0223 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار، أو نحو 2% إلى 67.61 دولار للبرميل.

النفط
أسعار النفط
برنت

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128557
منذ 6 دقائق
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. إجرام لا مستر له ..
و١حد
اتقي الله يا أيها الوزير الان صوت القرآن صار مزعج لنا سنين ونحن هذي مساجدنا يعلو منها كلام الله ومافي احد اتضرر او اشتكى...
Reem
اتحادي من الصميم وناقد بارع
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه تهاويل .. مثل خفافيشهم ..

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