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الفلفل الحلو يساعد على خسارة الوزن

منذ يوم
2079
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الفلفل الحلو يساعد على خسارة الوزن

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحتوي الفلفل الحلو على العديد من الفوئد حيث يساعد على تقوية جهاز المناعة والحماية من الأنيميا: حيث وتزداد كفاءة امتصاص الحديد في الجسم عندما يتم استهلاكه مع الفواكه والخضراوات العالية في محتواها من فيتامين ج.

ويساعد الفلفل الحلو تحديداً في حماية شبكية العين من عمليات الأكسدة الضارة،ىوتغذية الجنين أثناء الحمل حيث يحتوي على حمض الفوليك.

كما أنه مثالي لخسارة الوزن حيث يحتوي على الكربوهيدرات التي يحتوي عليها الفلفل الحلو غالباً تتحول لطاقة في الجسم وبسرعة ولا يتم تخزينها.

ويعزز صحة الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة البشرة وتحسين مظهرها.

الفلفل
الفلفل الحلو

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128645
منذ يوم
تمام ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80500
منذ 17 ساعة
كذاب إلى يخفف الوزن هي اليد إذا قصرت عن الاكل

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¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
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أبو عبدالله الحربي
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