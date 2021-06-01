الفلفل الحلو يساعد على خسارة الوزن

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحتوي الفلفل الحلو على العديد من الفوئد حيث يساعد على تقوية جهاز المناعة والحماية من الأنيميا: حيث وتزداد كفاءة امتصاص الحديد في الجسم عندما يتم استهلاكه مع الفواكه والخضراوات العالية في محتواها من فيتامين ج.
ويساعد الفلفل الحلو تحديداً في حماية شبكية العين من عمليات الأكسدة الضارة،ىوتغذية الجنين أثناء الحمل حيث يحتوي على حمض الفوليك.
كما أنه مثالي لخسارة الوزن حيث يحتوي على الكربوهيدرات التي يحتوي عليها الفلفل الحلو غالباً تتحول لطاقة في الجسم وبسرعة ولا يتم تخزينها.
ويعزز صحة الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة البشرة وتحسين مظهرها.