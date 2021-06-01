وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة: البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه بالرياض.
وقال المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
1- مدير عام تقييم الأوساط البيئية وإعداد التقارير:
- حاصل على درجة البكالوريوس/ ماجستير في (إدارة المختبرات، علوم الأحياء، التقنية الطبية) أو ما يعادلها.
- خبرة 9 سنوات.
- إجادة برامج مايكروسوفت ، مهارات مختبرية ، مهارات تحليلية.
- اتقان اللغة الإنجليزية.
2- مدير عام مختبر البيئة:
- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في (إدارة المختبرات، علوم الأحياء، التقنية الطبية) أو ما يعادلها.
- خبرة 4 سنوات.
- إجادة برامج مايكروسوفت.
- اتقان اللغة الإنجليزية
3- مدير عام إدارة شبكات الرصد:
- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في (إدارة البيئة، تكنولوجيا المعلومات، إدارة نظم المعلومات) مع التركيز في مجال العلوم البيئية، الإدارة البيئية او ما يعادله في تخصص مشابه.
- خبرة 9 سنوات.
- إجادة برامج مايكروسوفت , مهارات تحليلية.
- اتقان اللغة الإنجليزية.
4- مدير عام الأوزون والسلامة الكيميائية:
- حاصل على درجة البكالوريوس/ ماجستير في (الكيمياء، علوم البيئة)، أو ما يعادلها بالإضافة الى خبرة في إدارة المشاريع الخبرة : لا تقل عن 15 سنة.
- إجادة برامج مايكروسوفت , مهارات تحليلية.
- اتقان اللغة الإنجليزية.
5- مدير عام تقنية المعلومات:
- حاصل على درجة البكالوريوس/ ماجستير في المجالات التالية: (تقنية المعلومات، إدارة المعلومات، نظم معلومات) او ما يشابه.
- خبرة 9 سنوات.
- إجادة برامج مايكروسوفت , برمجة اللغات ، اتقان اللغة الإنجليزية.
6- خبير في جودة هواء:
- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في (علوم البيئة) مع التخصص في جودة الهواء.
- يفضل دكتوارة في العلوم البيئية مع التركيز في مجالات جودة الهواء.
- خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال جودة الهواء.
- إجادة برامج مايكروسوفت.
- اتقان اللغة الإنجليزية.
7- خبير جودة مياه:
- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في علوم البيئة مع التخصص في جودة الهواء.
- يفضل دكتوارة في العلوم البيئية مع التركيز في مجالات جودة الهواء.
- خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال جودة الهواء.
- إجادة برامج مايكروسوفت.
- اتقان اللغة الإنجليزية.
8- خبير بيئة بحرية وساحلية:
- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في (علوم البيئة، علوم البحار) أو ما يشابه.
- يفضل دكتوارة في المجالات المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية.
- خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال البيئة البحرية والساحلية.
- إجادة برامج مايكروسوفت.
- اتقان اللغة الإنجليزية.
9- مستشار في قطاع التعدين:
- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في (العلوم البيئية، الهندسة البيئية، علوم أرض، علوم تربة، هندسة جيولوجية)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.
- يفضل دكتوارة في المجالات المتعلقة بالتربة و علوم الأرض.
- خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال التعدين.
- إجادة برامج مايكروسوفت.
- اتقان اللغة الإنجليزية.
10- مستشار في قطاع السلامة الكيميائية:
- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في (التخصصات الكيميائية أو الهندسة الكيميائية) أو ما يشابه.
- يفضل شهادة الدكتوراة في التخصصات الكيميائية أو الهندسة الكيميائية أو ما يشابه.
- خبرة لا تقل عن 15 سنة في قطاع السلامة الكيميائية والمواد الكيميائية.
- إجادة برامج مايكروسوفت.
- اتقان اللغة الإنجليزية.
11- خبير في صناعات النفط و الغاز و البتروكيماويات:
- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في (هندسة البترول، الهندسة الكيميائية) أو ما يعادله.
- يفضل الحصول على الدكتوراه في هندسة النفط أوالنفط والغاز أو ما يشابه.
- خبرة لا تقل عن 15 سنة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.
- اتقان اللغة الإنجليزية.
12- مدير عام الإعلام:
- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في المجالات التالية: (العلاقات العامة، الصحافة والاعلام) او ما يعادله في تخصص مشابه.
- خبرة 9 سنوات.
- إجادة برامج مايكروسوفت.
- اتقان اللغة الإنجليزية.
13- خبير في النمذجة العددية:
- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في (العلوم البيئية، الهندسة البيئية، الاحياء البيئية، الاقتصاد البيئي)، ماجستير في (الإحصاء، هندسة برمجيات) او المجالات ذات الصلة أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 15 سنة في برامج المحاكاة البيئية.
- إجادة برامج مايكروسوفت.
- اتقان اللغة الإنجليزية.
14- مدير عام الصحة والسلامة والبيئة:
- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في (الصحة، إدارة المخاطر، إدارة السلامة) أو التخصصات ذات الصلة.
- يفضل الحصول على شهادة السلامة والصحة المهنية.
- خبرة 4 سنوات.
- اتقان اللغة الإنجليزية.
وأوضح المركز، أن موعد التقديم مُتاح الآن بدأ من يوم أمس الاثنين ويستمر لمدة 14 يومًا، وذلك عبر موقع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.