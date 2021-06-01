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وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي

منذ 27 دقيقة
1649
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة: البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه بالرياض.

وقال المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- مدير عام تقييم الأوساط البيئية وإعداد التقارير:

- حاصل على درجة البكالوريوس/ ماجستير في (إدارة المختبرات، علوم الأحياء، التقنية الطبية) أو ما يعادلها.

- خبرة 9 سنوات.

- إجادة برامج مايكروسوفت ، مهارات مختبرية ، مهارات تحليلية.

- اتقان اللغة الإنجليزية.

2- مدير عام مختبر البيئة:

- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في (إدارة المختبرات، علوم الأحياء، التقنية الطبية)  أو ما يعادلها.

- خبرة 4 سنوات.

- إجادة برامج مايكروسوفت.

- اتقان اللغة الإنجليزية

3- مدير عام إدارة شبكات الرصد:

- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في (إدارة البيئة، تكنولوجيا المعلومات، إدارة نظم المعلومات) مع التركيز في مجال العلوم البيئية، الإدارة البيئية او ما يعادله في تخصص مشابه.

- خبرة 9 سنوات.

- إجادة برامج مايكروسوفت , مهارات تحليلية.

- اتقان اللغة الإنجليزية.

4- مدير عام الأوزون والسلامة الكيميائية:

- حاصل على درجة البكالوريوس/ ماجستير في (الكيمياء، علوم البيئة)، أو ما يعادلها بالإضافة الى خبرة في إدارة المشاريع الخبرة : لا تقل عن 15 سنة.

- إجادة برامج مايكروسوفت , مهارات تحليلية.

- اتقان اللغة الإنجليزية.

5- مدير عام تقنية المعلومات:

- حاصل على درجة البكالوريوس/ ماجستير في المجالات التالية: (تقنية المعلومات، إدارة المعلومات، نظم معلومات) او ما يشابه.

- خبرة 9 سنوات.

- إجادة برامج مايكروسوفت , برمجة اللغات ، اتقان اللغة الإنجليزية.

6- خبير في جودة هواء:

- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في (علوم البيئة) مع التخصص في جودة الهواء.

- يفضل دكتوارة في العلوم البيئية مع التركيز في مجالات جودة الهواء.

- خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال جودة الهواء.

- إجادة برامج مايكروسوفت.

- اتقان اللغة الإنجليزية.

7- خبير جودة مياه:

- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في علوم البيئة مع التخصص في جودة الهواء.

- يفضل دكتوارة في العلوم البيئية مع التركيز في مجالات جودة الهواء.

- خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال جودة الهواء.

- إجادة برامج مايكروسوفت.

- اتقان اللغة الإنجليزية.

8- خبير بيئة بحرية وساحلية:

- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في (علوم البيئة، علوم البحار) أو ما يشابه.

- يفضل دكتوارة في المجالات المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية.

- خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال البيئة البحرية والساحلية.

- إجادة برامج مايكروسوفت.

- اتقان اللغة الإنجليزية.

9- مستشار في قطاع التعدين:

- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في (العلوم البيئية، الهندسة البيئية، علوم أرض، علوم تربة، هندسة جيولوجية)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

- يفضل دكتوارة في المجالات المتعلقة بالتربة و علوم الأرض.

- خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال التعدين.

- إجادة برامج مايكروسوفت.

- اتقان اللغة الإنجليزية.

10- مستشار في قطاع السلامة الكيميائية:

- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في (التخصصات الكيميائية أو الهندسة الكيميائية) أو ما يشابه.

- يفضل شهادة الدكتوراة في التخصصات الكيميائية أو الهندسة الكيميائية أو ما يشابه.

- خبرة لا تقل عن 15 سنة في قطاع السلامة الكيميائية والمواد الكيميائية.

- إجادة برامج مايكروسوفت.

- اتقان اللغة الإنجليزية.

11- خبير في صناعات النفط و الغاز و البتروكيماويات:

- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في (هندسة البترول، الهندسة الكيميائية) أو ما يعادله.

- يفضل الحصول على الدكتوراه في هندسة النفط أوالنفط والغاز أو ما يشابه.

- خبرة لا تقل عن 15 سنة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.

- اتقان اللغة الإنجليزية.

12- مدير عام الإعلام:

- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في المجالات التالية: (العلاقات العامة، الصحافة والاعلام) او ما يعادله في تخصص مشابه.

- خبرة 9 سنوات.

- إجادة برامج مايكروسوفت.

- اتقان اللغة الإنجليزية.

13- خبير في النمذجة العددية:

- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في (العلوم البيئية، الهندسة البيئية، الاحياء البيئية، الاقتصاد البيئي)، ماجستير في (الإحصاء، هندسة برمجيات) او المجالات ذات الصلة أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 15 سنة في برامج المحاكاة البيئية.

- إجادة برامج مايكروسوفت.

- اتقان اللغة الإنجليزية.

14- مدير عام الصحة والسلامة والبيئة:

- حاصل على بكالوريوس/ ماجستير في (الصحة، إدارة المخاطر، إدارة السلامة) أو التخصصات  ذات الصلة.

- يفضل الحصول على شهادة السلامة والصحة المهنية.

- خبرة 4 سنوات.

- اتقان اللغة الإنجليزية.

وأوضح المركز، أن موعد التقديم مُتاح الآن بدأ من يوم أمس الاثنين ويستمر لمدة 14 يومًا، وذلك عبر موقع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

وظائف
الرياض
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

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