بالصور.. خيارات طلاء السيارات الأغلى في العالم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تصل خيارات الطلاء الخارجي لأسعار صادمة من بعض الشركات، ومنها الطلاء الجوهري من أكيورا الذي يصل سعره إلى 6000 دولار (22500 ريال)، و بي ام دبليو M3 الإصدارات الثلجية : 10,000 دولار – 37,500 ريال.
ويعد من بين تلك الأنواع طلاء Alubeam لمرسيدس بنز : 12,750 دولار (48000 ريال)، طلاء أحمر "تفاح الحلوى" لكوينيجسيج : 63,300 دولار (237,000 ريال)، طلاء Chromaflair لبورش: 86,040 دولار (322,000 ريال).
وتشمل الطلاء الماسي من مكلارين : 130,000 دولار (487,000 ريال)، طلاء الخنفساء من بوجاتي: مليون دولار (3.75 مليون ريال)، طلاء غبار السماء الماسي من رولزرويس : سعر غير معروف، ولكن مقدر بالملايين، حيث قامت رولزرويس بمزج غبار آلاف قطع الماس الثمينة في الطلاء لإعطاء لمسة متألقة مذهلة للخارجية.