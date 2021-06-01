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بالصور.. خيارات طلاء السيارات الأغلى في العالم

منذ يوم
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بالصور.. خيارات طلاء السيارات الأغلى في العالم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تصل خيارات الطلاء الخارجي لأسعار صادمة من بعض الشركات، ومنها الطلاء الجوهري من أكيورا الذي يصل سعره إلى 6000 دولار (22500 ريال)، و بي ام دبليو M3 الإصدارات الثلجية : 10,000 دولار – 37,500 ريال.

ويعد من بين تلك الأنواع طلاء Alubeam لمرسيدس بنز : 12,750 دولار (48000 ريال)، طلاء أحمر "تفاح الحلوى" لكوينيجسيج : 63,300 دولار (237,000 ريال)، طلاء Chromaflair لبورش: 86,040 دولار (322,000 ريال).

وتشمل الطلاء الماسي من مكلارين : 130,000 دولار (487,000 ريال)، طلاء الخنفساء من بوجاتي: مليون دولار (3.75 مليون ريال)، طلاء غبار السماء الماسي من رولزرويس : سعر غير معروف، ولكن مقدر بالملايين، حيث قامت رولزرويس بمزج غبار آلاف قطع الماس الثمينة في الطلاء لإعطاء لمسة متألقة مذهلة للخارجية.

طلاء السيارات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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