بالفيديو.. ضبط 77 مخالفًا لـ«نظام البيئة»

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن ضبط 77 مخالفًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في عدد من مناطق المملكة.
وذكرت الوزارة أن القوات الخاصة للأمن البيئة ضبطت 45 مخالفًا، لرعيهم 4145 رأسًا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة.
وأضافت أنه تم ضبط 24 مواطنًا، بحوزتهم 36 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي معروض للأغراض التجارية بمدينة الرياض، فضلًا عن ضبط شخص مخالف ينهل الرمال ويجرف التربة بذات المدينة.
كما تم ضبط 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة يمارسون الصيد المخالف في نجران، بالإضافة إلى ضبط مواطنين اثنين خالفا اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية واصطادا صقرين في جازان.