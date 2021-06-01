سائق مخمور يدهس 3 أشخاص في مصر

القاهرة (صدى):
شهدت محافظة الجيزة في مصر، واقعة مروعة، إذ أقدم سائق على دهس 3 أشخاص، أثناء القيادة تحت تأثير المسكر.
وكان الضحايا الثلاثة بانتظار وجبة سمك أمام أحد المطاعم، ليتفاجأوا بمركبة مسرعة باتجاههم، حولتهم إلى أشلاء.
وأفاد شهود عيان أن تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ تكررت قبل عدة أشهر وتسببت في عدد من الوفيات والإصابات، مؤكدين أن أغلب المتواجدين في المنطقة ذاتها، معروفين بتعاطي المخدرات، ومن ثم القيادة دون وعي.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس السائق المتهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.