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سائق مخمور يدهس 3 أشخاص في مصر

منذ 12 ساعة
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سائق مخمور يدهس 3 أشخاص في مصر

القاهرة (صدى):
شهدت محافظة الجيزة في مصر، واقعة مروعة، إذ أقدم سائق على دهس 3 أشخاص، أثناء القيادة تحت تأثير المسكر.

وكان الضحايا الثلاثة بانتظار وجبة سمك أمام أحد المطاعم، ليتفاجأوا بمركبة مسرعة باتجاههم، حولتهم إلى أشلاء.

وأفاد شهود عيان أن تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ تكررت قبل عدة أشهر وتسببت في عدد من الوفيات والإصابات، مؤكدين أن أغلب المتواجدين في المنطقة ذاتها، معروفين بتعاطي المخدرات، ومن ثم القيادة دون وعي.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس السائق المتهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

مصر
حادث

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50139
منذ 12 ساعة
هذا ليس متهم بل مجرم والمفروض يعدم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12338
منذ 12 ساعة
مخمور يعني أيه شارب خمرة . ممكن بطلع براءة ويأخذ مخالفة قيادة المركبة في حالة سكر . بحسب المرافعة . والقانون . كل دولة لها قوانينها

يصفع ..
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8110
منذ 12 ساعة
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله
اللهم أصلح أحوال المسلمين
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5062
منذ 12 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128590
منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

رااايق
حريم *** هههههههههههههههههههههه
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
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