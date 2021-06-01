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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

منذ ساعة
1663
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء صحو الى غائمة جزئياً على مناطق )جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،حائل) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الشرقية ،الرياض ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة.فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
😷😷😷😷😷
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
زائر
صرنا نشوف من ياخذ المركزالثاني والثالث اما الاول محجوز للهلال من قبل يبدأ الدوري اذا اخذ غيرالهلال الدوري الشعب يستغرب الامرنقول وش صار اكيد...
د محمد ماجد بخش
ما لابد منه ما قاله لهم د محمد ماجد بخش بأن التمثيل بجزء من الذرة غير مقبول إلا على مستوى مجموع الذرات هذه نقطة...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض

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