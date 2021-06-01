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800 ألف ريال تعويضًا لمواطن سُجن 19 شهرًا ثم ثبتت براءته

منذ ساعة
2866
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800 ألف ريال تعويضًا لمواطن سُجن 19 شهرًا ثم ثبتت براءته

جدة (صدى):
أيدت محكمة الاستئناف في جدة، حكم المحكمة الجزائية بتعويض مواطن بمبلغ 800 ألف ريال، عن سجنه 19 شهرا في قضية جنائية ثبت لاحقاً أنه بريء منها.

وكان المواطن قد أقام دعوى يطالب فيها بالتعويض جبراً للضرر الذي أصابه جراء حبسه طوال المدة المذكورة، بحسب عكاظ.

وبحسب منطوق الحكم فإنه لا نص نظامياً في اتباع معايير محددة لتقدير التعويض، ما دفع المحكمة في احتساب مبلغ التعويض اعتماداً على دخل المتضرر من راتبه الشهري شاملاً عدد الأيام التي أوقف فيها ومقدار الدخل وحجم الضرر الذي لحق به والحالة الاجتماعية.

جدة
محكمة الاستئناف

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12291
منذ ساعة
لا نص نظامياً في اتباع معايير محددة لتقدير التعويض

سبحان الله أنا غيبوني عن الوعي 19 شهر بحجة علاجي وزعم اضطرابي. ولولا ستر الله لفضحهم ولكنهم استمروا في مناصبهم حتى وفاتهم وتقاعدهم وعدم التمديد لهم وتغيير نظرة الناس لهم . لكن أحفادهم لن ينعموا بمناصب منحت لأبائهم من قبل اجدادهم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12291
منذ ساعة
على الأقل المسجون يظل بعقله ولا يسرق منه وعيه
800 ألف قليلة و 8 مليون قليلة على حالة البطش التي مررت بها .. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ..
خالد
خالد عدد التعليقات : 1328
منذ ساعة
حكم ظالم ... كيف تحتسب التعويض من دخله الشهري .

الكفار وهم كفار يعوضون المظلوم بمئات الملايين .
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50139
منذ ساعة
حتى المليون قليل في حقه مقابل السجن .. على الاقل 2 مليون ريال
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12291
منذ ساعة
الجرأة لا تكفي ولا الشجاعة تفي لقول أو وصف الجريمة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12291
منذ ساعة
كانت كذبة تلاها إجراء تلاه تسع كذبات استمر الظلم 18 عاما ولم يتحرك أحد رغم كل محاولات رفع الظلم . إنها الظلمة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12291
منذ 59 دقيقة
الله ينتقم من كل ظالم .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12291
منذ 48 دقيقة
طمس الماضي .. ماذا يعني .. لا أحد فوق المجتمع

لماذا لا يعتذرون ويصححون بدلا من التجاهل وعدم الاكتراث بسبب المعاناة ورفعه وهو البهتان
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12291
منذ 44 دقيقة
إنها لعبة الدجاجة على شفير الهاوية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12291
منذ 10 دقائق
لعبة الدجاج ، والمعروفة أيضا باسم لعبة الصقور والحمائم أو snowdrift لعبة ، هو نموذج من الصراع لاعبين اثنين في نظرية اللعبة . مبدأ اللعبة هو أنه في حين أن النتيجة مثالية للاعب واحد أن يستسلم (لتجنب أسوأ نتيجة إذا لم يفلح أي منهما) ، إلا أن الأفراد يحاولون تجنبها بدافع الفخر لعدم رغبتهم في الظهور مثل "الدجاجة". لذلك كل لاعب يسخر من الآخر لزيادة مخاطر الخجل في الاستسلام. ومع ذلك ، عندما يستسلم أحد اللاعبين ، يتم تجنب الصراع ، وتنتهي اللعبة في الغالب.

تعود أصول اسم "الدجاجة" إلى لعبة يقود فيها سائقان باتجاه بعضهما البعض في مسار تصادم: يجب أن ينحرف أحدهما ، أو قد يموت كلاهما في الحادث ، ولكن إذا انحرف أحدهما والآخر لم يفعل ، سويند سيطلق عليه " دجاجة " أي جبان ؛ هذا المصطلح هو الأكثر انتشارا في العلوم السياسية و الاقتصاد .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12291
منذ 3 دقائق
ما لابد منه ما قاله لهم د محمد ماجد بخش بأن التمثيل بجزء من الذرة غير مقبول إلا على مستوى مجموع الذرات

هذه نقطة الخلاف بين نتائج أبحاثي وبين العالم وهم جزء منه. لم يمهلوني وظنوا أنها ضلالات فكرية وهلاوس وتهيئات. وهذا ربما لم يقولوه لكنه دافع قناعة تصديهم

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
😷😷😷😷😷
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
زائر
صرنا نشوف من ياخذ المركزالثاني والثالث اما الاول محجوز للهلال من قبل يبدأ الدوري اذا اخذ غيرالهلال الدوري الشعب يستغرب الامرنقول وش صار اكيد...
د محمد ماجد بخش
ما لابد منه ما قاله لهم د محمد ماجد بخش بأن التمثيل بجزء من الذرة غير مقبول إلا على مستوى مجموع الذرات هذه نقطة...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض

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