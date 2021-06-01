أمريكا تستورد مليون برميل من "النفط الإيراني" رغم العقوبات

واشنطن (صدى):
كشفت البيانات الصادرة حديثًا من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA، عن مفاجأة من العيار الثقيل.
وأوضحت البيانات أنه تم استيراد أكثر من مليون برميل من النفط الخام الإيراني، في مارس الماضي، وفاجأت السجلات المتداولين خاصة في ظل سلسلة العقوبات الأمريكية.
ولم تكشف إدارة معلومات الطاقة عن تفاصيل أخرى عن الشحنة الإيرانية، وهي ثاني استيراد للولايات لنفط من إيران منذ أواخر عام 1991م.
ولا تزال إيران خاضعة للعقوبات الأمريكية والحظر التجاري الذي أعيد فرضه بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؛ بسبب اتهامات بأن طهران تنتهك الاتفاق مع برنامجها النووي.