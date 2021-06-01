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أمريكا تستورد مليون برميل من "النفط الإيراني" رغم العقوبات

منذ 14 دقيقة
1395
أمريكا تستورد مليون برميل من "النفط الإيراني" رغم العقوبات

واشنطن (صدى):
كشفت البيانات الصادرة حديثًا من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA، عن مفاجأة من العيار الثقيل.

وأوضحت البيانات أنه تم استيراد أكثر من مليون برميل من النفط الخام الإيراني، في مارس الماضي، وفاجأت السجلات المتداولين خاصة في ظل سلسلة العقوبات الأمريكية.

ولم تكشف إدارة معلومات الطاقة عن تفاصيل أخرى عن الشحنة الإيرانية، وهي ثاني استيراد للولايات لنفط من إيران منذ أواخر عام 1991م.

ولا تزال إيران خاضعة للعقوبات الأمريكية والحظر التجاري الذي أعيد فرضه بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؛ بسبب اتهامات بأن طهران تنتهك الاتفاق مع برنامجها النووي.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يبدو ان مشكله بدور وضهورها المتكرر هو تأخر طلبها لزواج مسيار وهذا ما جعلها تخرج كل يوم بشكل جديد . الله يرزقها الزوج الصالح
Reem
مبروك التخرج
سعد العريفي
الله حسن الخاتمه
ابو عمار
ما فيه داعي ياكلون الملعب بعدين يغصون به

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