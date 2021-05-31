تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
فهد المدلج : أحيانًا الصراحة تحرجنا مع بعض الزملاء في اتحاد الكرة أو الرابطة
منذ 17 ساعة
1922
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
رااايق
حريم *** هههههههههههههههههههههه
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
عبدالرحمن
افضل جهاز جوال بعد تجربتي للعديد من الماركات
د محمد ماجد بخش
أتعرفون ما عدو الرياضة إنه محمود
د محمد ماجد بخش
ارحب ارحب
أخر الأخبار
بالفيديو.. مستشارة أسرية تشرح كيفية التعامل مع الزوج البخيل
منذ 49 ثانية
1017
بالفيديو.. متهم يهرب من داخل دورية الشرطة بإحدى مناطق الكويت
منذ دقيقتين
51
مغربية معصبه من زوجها
منذ 12 دقيقة
230
نشرة الأخبار الرئيسية عام 1988 م
منذ 12 دقيقة
192
هندي مسوي غرفة هندسية عبقرية
منذ 12 دقيقة
216
الاتحاد الآسيوي يغرم النصر ومدربه "مينيز"
منذ 30 دقيقة
1741
مخالفات عدم تطبيق اللائحة التنفيذية لـ " الضوضاء " تتراوح من 3 إلى 10 آلاف ريال
منذ 42 دقيقة
1499
شاهد .. غوميز يبدي فرحته بكأس الدوري ويُغرد بفيديو لـ"أسد شامخ" يعتلي قمة
منذ 58 دقيقة
1717
موظفة في موقف لا تحسد عليه
منذ ساعة
394
زوجته ناويه تسوق وجابت العيد
منذ ساعة
501