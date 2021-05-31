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رئيس الطائي: قيمة صعودنا أقل من 6 مليون ريال

منذ 29 دقيقة
1630
رئيس الطائي: قيمة صعودنا أقل من 6 مليون ريال

طلال الغامدي (صدى):
صرح تركي الضبعان رئيس نادي الطائي، بأن قيمة صعود الفريق إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أقل من 6 مليون ريال.

وقال الضبعان: "ذلك توفيق من الله أولا، ثم تكاتف المجموعة، الإدارة كانت عبارة عن فريق عمل ولا نفرق بين رئيس أو عضو جميعنا أسرة، ولاعبينا رجال داخل الملعب وخارجه".

وحجز الطائي ثالث بطاقات الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي المقبل ليلحق بالحزم والفيحاء، بعد تحقيقه الفوز على عرعر بهدفين نظيفين رفع بهما رصيده إلى 77 نقطة.

 

شاهد.. احتفالات جماهير الطائي واللاعبين بمناسبة الصعود لدوري المحترفين

نادي الطائي
تركي الضبعان

التعليقات

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أحدث التعليقات

البسطويسي
يا ساتر يا رب ثلاثة فصول دراسيه وثلاثة اختبارات ، واخرتها يتخرج الولد ويعلق شهادته في الاستراحة والبنت تعلقها في المطبخ
سعد بُلع
اتمنى من وزير الداخليه حل إدارة المرور وحل محلها شركة متخصصة للمرور لحين إيجاد حل لإدارة المرور الفاشلة .. مخرج 2 تقاطع تركي الأول...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. انتبهي من الجنزير لا يلف العبيااة ..
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تسلم يبو خالد الله يسعدك
ابو محمد 😎 ✍️
صدمة ايييييه .. دا تمسيل يا بيييه .. آآآه امااال ..

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