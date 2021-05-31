رئيس الطائي: قيمة صعودنا أقل من 6 مليون ريال

طلال الغامدي (صدى):
صرح تركي الضبعان رئيس نادي الطائي، بأن قيمة صعود الفريق إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أقل من 6 مليون ريال.
وقال الضبعان: "ذلك توفيق من الله أولا، ثم تكاتف المجموعة، الإدارة كانت عبارة عن فريق عمل ولا نفرق بين رئيس أو عضو جميعنا أسرة، ولاعبينا رجال داخل الملعب وخارجه".
وحجز الطائي ثالث بطاقات الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي المقبل ليلحق بالحزم والفيحاء، بعد تحقيقه الفوز على عرعر بهدفين نظيفين رفع بهما رصيده إلى 77 نقطة.