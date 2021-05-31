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آمال ماهر تعلن فسخ خطوبتها ‎قبيل الزفاف

منذ 18 ساعة
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آمال ماهر تعلن فسخ خطوبتها ‎قبيل الزفاف

القاهرة (صدى):
أعلنت الفنانة المصرية آمال ماهر عن فسخ خطوبتها من رجل أعمال مصري، وذلك بعدما أعلنت قبل أشهر عن اقتراب موعد زفافهما.

وكانت آمال ماهر أعلنت خطوبتها في أبريل الماضي، من رجل أعمال خارج الوسط الفني، مشيرة إلى أن زواجهما سيكون قريبا، دون ذكر أي تفاصيل أخرى، وهو الأمر الذي أثار حيرة جمهورها.

ونشرت آمال ماهر خبر فسخ خطوبتها قائلة: "كنت أعلنت من فترة أنه تمت خطوبتي، ولكن كل شيء نصيب، تم فسخ الخطوبة، الحمد لله على كل شيء، آمال ماهر".

الجدير بالذكر أن آخر أعمال آمال ماهر، أغنية "اللي قادرة"، وهي تتر المسلسل المصري "ليه لأ" للفنانة أمينة خليل.

مصر
امال ماهر

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80393
منذ 4 ساعات
طيب
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50132
منذ ساعة
اوكي المهم اعيدي الهدايا
خالد
خالد عدد التعليقات : 1328
منذ دقيقة
طيب واحنا مالنا

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رااايق
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