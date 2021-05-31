آمال ماهر تعلن فسخ خطوبتها ‎قبيل الزفاف

القاهرة (صدى):
أعلنت الفنانة المصرية آمال ماهر عن فسخ خطوبتها من رجل أعمال مصري، وذلك بعدما أعلنت قبل أشهر عن اقتراب موعد زفافهما.
وكانت آمال ماهر أعلنت خطوبتها في أبريل الماضي، من رجل أعمال خارج الوسط الفني، مشيرة إلى أن زواجهما سيكون قريبا، دون ذكر أي تفاصيل أخرى، وهو الأمر الذي أثار حيرة جمهورها.
ونشرت آمال ماهر خبر فسخ خطوبتها قائلة: "كنت أعلنت من فترة أنه تمت خطوبتي، ولكن كل شيء نصيب، تم فسخ الخطوبة، الحمد لله على كل شيء، آمال ماهر".
الجدير بالذكر أن آخر أعمال آمال ماهر، أغنية "اللي قادرة"، وهي تتر المسلسل المصري "ليه لأ" للفنانة أمينة خليل.