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خسائر موجعة في صفوف الحوثيين وأوامر بدفن قتلاهم دون جنائز

منذ ساعة
1645
خسائر موجعة في صفوف الحوثيين وأوامر بدفن قتلاهم دون جنائز

فهمي محمد (صدى):
تلقت مليشيا الحوثي الإرهابية ضربات موجعة في كافة محاور القتال في جبهات بـ7 محافظات، وفقا لما أعلنه الجيش اليمني أمس الأثنين.

وفي أعقاب الهزيمة التي تجرعتها صفوف الحوثيين، أصدر القيادي عبد الملك الحوثي، أمرا بدفن القتلى في مكانهم، دون جنائز، لما يتركه من أثر سلبي في "معنويات جنوده"، مقرًا بزيادة أعداد القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الإرهابية.

ويأتي بيان الحوثي تأكيدًا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قبل أيام، حيث أكد أن انتصارات المليشيا لا تتعدى أن تكون "بروباغندا" وفبركات إعلامية لمحاولة الترويج لانتصارات وهمية تستهدف رفع الروح المعنوية لعناصرها وتهدئة الغضب الشعبي للأهالي بمناطق سيطرتها جراء الخسائر الكبيرة للأرواح من عناصرها وانسحاب الكثير ممن غرر بهم.

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اليمن
الحوثيون

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أحدث التعليقات

البسطويسي
يا ساتر يا رب ثلاثة فصول دراسيه وثلاثة اختبارات ، واخرتها يتخرج الولد ويعلق شهادته في الاستراحة والبنت تعلقها في المطبخ
سعد بُلع
اتمنى من وزير الداخليه حل إدارة المرور وحل محلها شركة متخصصة للمرور لحين إيجاد حل لإدارة المرور الفاشلة .. مخرج 2 تقاطع تركي الأول...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. انتبهي من الجنزير لا يلف العبيااة ..
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تسلم يبو خالد الله يسعدك
ابو محمد 😎 ✍️
صدمة ايييييه .. دا تمسيل يا بيييه .. آآآه امااال ..

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