خسائر موجعة في صفوف الحوثيين وأوامر بدفن قتلاهم دون جنائز

فهمي محمد (صدى):
تلقت مليشيا الحوثي الإرهابية ضربات موجعة في كافة محاور القتال في جبهات بـ7 محافظات، وفقا لما أعلنه الجيش اليمني أمس الأثنين.
وفي أعقاب الهزيمة التي تجرعتها صفوف الحوثيين، أصدر القيادي عبد الملك الحوثي، أمرا بدفن القتلى في مكانهم، دون جنائز، لما يتركه من أثر سلبي في "معنويات جنوده"، مقرًا بزيادة أعداد القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الإرهابية.
ويأتي بيان الحوثي تأكيدًا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قبل أيام، حيث أكد أن انتصارات المليشيا لا تتعدى أن تكون "بروباغندا" وفبركات إعلامية لمحاولة الترويج لانتصارات وهمية تستهدف رفع الروح المعنوية لعناصرها وتهدئة الغضب الشعبي للأهالي بمناطق سيطرتها جراء الخسائر الكبيرة للأرواح من عناصرها وانسحاب الكثير ممن غرر بهم.
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