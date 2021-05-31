الإفتاء المصرية: وفاة الزوج أثناء العلاقة الزوجية من "حسن الخاتمة"

القاهرة (صدى):
أجابت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال من زوجة يفيد بأن زوجها توفي أثناء العلاقة الزوجية وهو في حالة جماع معها، فهل هذا يدل على سوء الخاتمة؟.
وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى، إنّ الموت أثناء العلاقة الزوجية أو في حالة الجماع مع الزوجة ليس علامة على سوء الخاتمة. بحسب الزميلة "الوطن" المصرية.
وأوضح أن الموت أثناء العلاقة الزوجية هو حسن خاتمة لأنه كان في طاعة، فالرجل في العلاقة الزوجية يحصل على أجر من الله على ذلك، بخلاف لو فعلها في الحرام.
وأبان أنّ هذا الرجل مات أثناء العلاقة الزوجية وهو على طاعة ولم يمت على معصية حتى تحزن الزوجة على وفاته.