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الإفتاء المصرية: وفاة الزوج أثناء العلاقة الزوجية من "حسن الخاتمة"

منذ 19 ساعة
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الإفتاء المصرية: وفاة الزوج أثناء العلاقة الزوجية من "حسن الخاتمة"

القاهرة (صدى):
أجابت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال من زوجة يفيد بأن زوجها توفي أثناء العلاقة الزوجية وهو في حالة جماع معها، فهل هذا يدل على سوء الخاتمة؟.

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى، إنّ الموت أثناء العلاقة الزوجية أو في حالة الجماع مع الزوجة ليس علامة على سوء الخاتمة. بحسب الزميلة "الوطن" المصرية.

وأوضح أن الموت أثناء العلاقة الزوجية هو حسن خاتمة لأنه كان في طاعة، فالرجل في العلاقة الزوجية يحصل على أجر من الله على ذلك، بخلاف لو فعلها في الحرام.

وأبان أنّ هذا الرجل مات أثناء العلاقة الزوجية وهو على طاعة ولم يمت على معصية حتى تحزن الزوجة على وفاته.

العلاقة الزوجية
الإفتاء المصرية
حسن الخاتمة

التعليقات

abdul
abdul عدد التعليقات : 5442
منذ 15 ساعة
بس هل كان الزوج في كامل صحته اثناء الجماع ؟ حتى الصلاة نصليها واقفين عند القدرة، وجلوسا عند عدم الاستطاعة ، وممضطجعين في حين تعسر القيام والجلوس. فأظن حتى طاعة/ طريقة الجماع مرتبطة بقدرة الرجل الإيلاج حسب الوضعية اللي يقدره هو ، ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ، موش حسب ماتطلبه الزوجة منه ولّا انا غلطان يا سيدنا الدكتور أمين الفتوى ؟
قمة الاناقه
قمة الاناقه عدد التعليقات : 7
منذ 13 ساعة
جيت اشوف المقررد وش يعلقون ههههههه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50139
منذ 12 ساعة
طيب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12319
منذ 10 ساعات
أيش دخل الدجاج في الموضوع هو يقول أثناء .. وهذه حال زمانية وليست حال وضعية .
مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3822
منذ 4 ساعات
اضحكتني وقد كنت باكيا, انقضت عندكم جميع المشاكل والمعضلات ولم يبقى الا هذي

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أحدث التعليقات

رااايق
حريم *** هههههههههههههههههههههه
رااايق
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