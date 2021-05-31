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فيديو..حرم أمير الجوف ترعى انطلاق فعاليات الأسبوع الرياضي النسائي الثاني

منذ 19 ساعة
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فيديو..حرم أمير الجوف ترعى انطلاق فعاليات الأسبوع الرياضي النسائي الثاني

سكاكا (صدى):
تحت رعاية حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله، انطلقت اليوم فعاليات الأسبوع الرياضي النسائي الثاني، الذي ينظمه مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة، على منشأة نادي العروبة بسكاكا ، بحضور عدد من سيدات المجتمع.

وقُدم في بداية الحفل النشيد الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قدمت فرقة الأطفال من مركز التأهيل الشامل بالجوف عروضاً وطنية.

بعد ذلك ألقت المشرفة على البرنامج عفاف الشمري كلمة رحبت فيها مثمنة لسمو الأميرة مضاوي بنت سعود رعايتها لهذا الأسبوع، التي تأتي امتداداً لدعمها ورعايتها المستمرة للمرأة وأنشطتها المختلفة، موضحة أهمية الرياضة في حياة الإنسان لا سيما المرأة مما ينعكس على سلامتها البدنية ويكون له الأثر الكبير في ممارسة حياتها اليومية.

بدورها ألقت مها الكثيري من مكتب سمو وزير الرياضة كلمة, أكدت أن هذه مبادرة " يلا رياضة " تهدف إلى دعم الحركة الرياضية النسائية، حيث كشفت المبادرة عن ارتفاع نسبة ممارسة الرياضة لدى النساء، وقوة تمكين المرأة وتطورها بخطوات ثابتة في المملكة، وذلك بدعم وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، ودعم القيادة الرشيدة التي تعتز وتفخر بنجاحات المرأة.

بعدها بدأت فعاليات المسرح بندوة بعنوان " كيفية مشي النبي صلى الله عليه وسلم " ألقتها إحدى منسوبات جامعة الجوف ثم انطلقت مسابقات الجمهور والأطفال.

وفي ختام الحفل تجولن الحاضرات على الأركان المشاركة الحكومية والتطوعية والأسر المنتجة.

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50139
منذ 11 ساعة
اوكي مبروك
مسلم
مسلم عدد التعليقات : 183
منذ 3 ساعات
تمسكوا بدينكم وربوا البنات على الدين
الرياضة النسائية تحتاج مشاركات والمشاركات تحتاج متبرجات...

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أحدث التعليقات

رااايق
حريم *** هههههههههههههههههههههه
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
عبدالرحمن
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د محمد ماجد بخش
أتعرفون ما عدو الرياضة إنه محمود
د محمد ماجد بخش
ارحب ارحب

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