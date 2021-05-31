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جامعة الملك خالد تعلن أسماء الفائزين بجوائز مسابقة "رمضانك قرآن" 

منذ يوم
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جامعة الملك خالد تعلن أسماء الفائزين بجوائز مسابقة "رمضانك قرآن" 

عسير (صدى):
أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أسماء الفائزين والفائزات بمسابقة "رمضانك قرآن"، التي نظمتها العمادة خلال شهر رمضان الماضي بالتعاون مع كلية الشريعة وأصول الدين.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الأستاذ الدكتور عمر بن علوان عقيل أن المشاركات في البرامج بلغت 531 مشاركًا ومشاركة من داخل المملكة وخارجها، مشيدًا بما تحقق للمسابقة من نجاح للعام الثاني على التوالي، ومهنئًا الفائزين والفائزات بالجوائز.

وقد تركزت منافسات المسابقة على 4 مجالات تمثلت في مسابقة 30 جزءًا، و20 جزءًا، و10 أجزاء، إضافة إلى منافسات أعذب تلاوة، وحقق جوائزها في مسابقة الـ 30 جزءًا أشواق مطر فالح العتيبي، وخالد ياسين، وهاجر عادل فوزي.

وفي الـ 20 جزءًا حقق الجوائز آمنة يوسف المرشد، وروضة حربي هاشم، وعمر محمد عبدالهادي، وفي الـ 10 أجزاء حقق الجوائز نواف علي عسيري، ومطر آدم سليمان، وخولة صادق قاسم.

وفي مسابقة أعذب تلاوة المخصصة للأطفال فاز يزن إبراهيم الراجحي وبسمة عبدالله عبدالحميد ونورهان علي طايع.

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رااايق
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رااايق
هههههههههههههههههههههههه
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