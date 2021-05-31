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تسليم صالة المعارض بالمجاردة بمساحة تتجاوز 1500م2 للقطاع الصحي

منذ يوم
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تسليم صالة المعارض بالمجاردة بمساحة تتجاوز 1500م2 للقطاع الصحي

عسير (صدى):
بناءً على ما التمسه محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح من مطالبات الأهالي بشأن عدم توفر اللقاحات ضد فايروس كورونا بالشكل الكافي ومن خلال الجولات الميدانية على المركز القائم الحالي وانقطاع اللقاحات وعدم استيعاب الموقع لكثرة المراجعين فقد اجتمع محافظ المجاردة بمدير القطاع الصحي بالمجاردة الأستاذ حسن بن ناصر السلومي وبحضور رئيس بلدية المجاردة المهندس أحمد بن عامر العربي لمناقشة وجود مركز لقاحات ضد فايروس كورونا بالمجاردة واختيار موقع ذو كفاءة أعلى وبعد التواصل مع مساعد المدير العام للصحة العامة بعسير الدكتور طارق الفلقي وعرض مطالبات الأهالي بعدم توفر اللقاحات بالشكل الكافي كما تم عرض مقترح وضع صالة المعارض كمركز للقاحات لحل إشكال عدم استيعاب المركز الحالي

وقد رحب (الفلقي) بالفكرة وأبدى استعداد الشؤون الصحية بعسير بتوفير اللقاحات الكافية لأهالي المحافظة ومراكزها وتجهيز الموقع بالأدوات والكوادر الطبية وبناءً على ذلك فقد تم تسليم مدير القطاع الصحي بالمجاردة صالة المعارض من قبل رئيس البلدية للاستفادة منها كمركز للقاحات ضد فايروس كورونا وكذلك كموقع لعيادة (تطمنا )

وقد استعد محافظ المجاردةبالتنسيق مع رجال الأعمال بتوفير ما يحتاجه الموقع من التزامات وتجهيزات عامة .

كما استعد رئيس البلدية بالمساهمة في تنظيم الموقع وتجهيز وتوفير الشاشات الالكترونية وكل ما يخص نجاح المركز في اداء مهمته على أن يتم تجهيز الموقع طبياُ وتوفير اللقاحات من قبل الشؤون الصحية وسيتم ذلك خلال الأيام القادمة بإذن الله .

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