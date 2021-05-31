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تسليم موقع بمساحة "تتجاوز المليون م2" لمندوب وزارة الإسكان لإقامة مشروع الإسكان التنموي

منذ 17 ساعة
1038
تسليم موقع بمساحة "تتجاوز المليون م2" لمندوب وزارة الإسكان لإقامة مشروع الإسكان التنموي

عسير (صدى):
قام محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح وبحضور رئيس بلدية المجاردة المهندس أحمد بن عامر العربي بعرض عدد من المواقع في محافظة المجاردة على مندوب شؤون الإسكان في منطقة عسير المهندس عبدالعزيز بن هذال القحطاني لإقامة مشروع الإسكان التنموي على أحد تلك المواقع ، وذلك بعد التنسيق المسبق الذي تم بين محافظ المجاردة ومدير عام فرع وزارة الإسكان في منطقة عسير ، وقد تم تسليم أحد المواقع المتفق عليه والذي يقدر بمساحة ( ١١٥٥٨٤٠ م٢) لممثل شؤون الإسكان بمنطقة عسير المهندس عبدالعزيز القحطاني على أن يكون مخطط لإحدى مشاريع الإسكان التنموي بالمحافظة ضمن مشاريع الإسكان بمنطقة عسير وتم استلام الموقع مبدئياً وسيتم الرفع بذلك لاعتماده.

من جهته أعرب المهندس القحطاني عن شكره وامتنانه لمحافظ المجاردة ورئيس البلدية على حسن استقبالهما وحرصهما على متابعة مستقبل مشاريع الإسكان في المحافظة وعرض عدة مواقع على الوزارة لتنفيذ مشاريعها كما وعد أن تحظى محافظة المجاردة بالعديد من برامج الإسكان بإذن الله كغيرها من مدن مملكتنا الغالية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وبمتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال -حفظه الله- الذين سخروا كافة الإمكانيات في سبيل خدمة الوطن والمواطن ورفاهيته .

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
هههههههه يستاهل الحرامي
ابو رياض الحربي
الله يكتبلنا ان اتركة 😥
abdul
"موعد بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث، سوف يكون يوم الأحد 17 شعبان 1443هـ" . يعني الدراسة ستبدأ قبل ١٢/١٣ يوم من دخول شهر رمضان....
naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...

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