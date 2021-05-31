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موعد بداية العام الدراسي 1443.. وعدد أيام الاجازات الرسمية

منذ 42 دقيقة
2691
موعد بداية العام الدراسي 1443.. وعدد أيام الاجازات الرسمية

الرياض (صدى):
وضعت وزارة التعليم بالمملكة منهجية جديدة للعام الدراسي القادم، من أجل معالجة العديد من المشكلات التي ظهرت في النظام التعليمي، ما استدعى الوزارة إلى ضرورة حصرها لمعالجتها بشكل كامل، لتمضي مسيرة العملية التعليمية بالمنهجية التطويرية بهدف رقي التعليم ومساعدة الطلاب والمعلمين وجميع منسوبي منظومة التعليم في البلاد على الشعور بتلك النتائج المثمرة، والتي تخلص التعليم السعودي من المعضلات التي تواجهه.

ونوضح خلال السطور التالية موعد بداية العام الدراسي 1443

قامت وزارة التعليم بطرح التقويم الدراسي 1443هـ، وأعلنت موعد بداية ونهاية العام الدراسي القادم الذي يترقبه الطلاب وأولياء الأمور، والذي على أساسه يتعرف المهتمين بالأمر على مدة الأجازة الصيفية، والتي تربط بها خطة الأسر في السفر والإقامة والزيارات والتنقلات، وقد جاءت المواعيد على النحو التالي :

• موعد بداية العام الدراسي 1443هـ، سوف يكون يوم الأحد 21 محرم 1443 الموافق 29 أغسطس 2021م .

• موعد نهاية العام الدراسي 1443هـ، سوف يكون مع نهاية دوام يوم الخميس 21 من ذي الحجة 1443هـ الموافق 30 يونيو 2022م .

• موعد بداية اجازة الفصل الدراسي الأول، سوف يكون مع نهاية دوام يوم الخميس 20 ربيع ثاني 1443هـ الموافق 25 نوفمبر 2021م .

• موعد بداية الفصل الدراسي الثاني، سوف يكون يوم الأحد الموافق الأول من جمادى الأولى 1443هـ الموافق 5 ديسمبر 2021م .

• موعد بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني، سوف يكون نهاية دوام يوم الخميس 7 شعبان 1443هـ الموافق 10 مارس 2022م .

• موعد بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث، سوف يكون يوم الأحد 17 شعبان 1443هـ الموافق 20 مارس 2022م .

وأعلنت أيضًا وزارة التعليم عن التقويم الدراسي للعام الجديد 1443هـ، والذي يتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول دراسية، تتخللها عدد من الاختبارات بمنهجية معينة تم وضعها من قبل الوزارة، كما أن عدد الاجازات سوف تصل 12 اجازة منها الوطنية والدينية، فضلًا عن الاجازات بين الفصول، وجاء تقويم العام الجديد بالأسابيع على النحو التالي :

عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول – 13 أسبوع .

عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني – 13 أسبوع .

عدد أسابيع الفصل الدراسي الثالث – 13 أسبوع .

عدد ايام الدراسة الفعلية خلال الفصول الثلاثة – 183 يوم .

عدد الاجازات اثناء الدراسة – 12 اجازة .

عدد أيام الاجازات اثناء الدراسة مع احتساب اجازة نهاية الأسبوع – 69 يوم .

عدد أيام الاجازات اثناء الدراسة بدون احتساب اجازة نهاية الأسبوع – 39 يوم.

وزارة التعليم

التعليقات

غيور على الأمة
غيور على الأمة عدد التعليقات : 4
منذ 34 دقيقة
اتمنى اجبار الطلاب على فحص كرونا
قبل كل شيء حتى لاتحدث كوارث بين الطلاب ...
abdul
abdul عدد التعليقات : 5440
منذ 17 دقيقة
"موعد بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث، سوف يكون يوم الأحد 17 شعبان 1443هـ" . يعني الدراسة ستبدأ قبل ١٢/١٣ يوم من دخول شهر رمضان. رجعنا الى ماقلنا عليه في ربط شهر رمضان بأكمله بإجازة . ام ستقولون الشيوخ ابخص...ههه

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
هههههههه يستاهل الحرامي
ابو رياض الحربي
الله يكتبلنا ان اتركة 😥
abdul
"موعد بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث، سوف يكون يوم الأحد 17 شعبان 1443هـ" . يعني الدراسة ستبدأ قبل ١٢/١٣ يوم من دخول شهر رمضان....
naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...

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