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العلاج بالصدمة
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أحدث التعليقات
¥ ولد نجد ¥
هههههههه يستاهل الحرامي
ابو رياض الحربي
الله يكتبلنا ان اتركة 😥
abdul
"موعد بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث، سوف يكون يوم الأحد 17 شعبان 1443هـ" . يعني الدراسة ستبدأ قبل ١٢/١٣ يوم من دخول شهر رمضان....
naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...
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