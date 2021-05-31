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"البكيري" بعد قرارات الانضباط: الاتحاد ليس جدار فارغ ليرسم عليه أحدهم أمانيه

منذ 57 دقيقة
1840
"البكيري" بعد قرارات الانضباط: الاتحاد ليس جدار فارغ ليرسم عليه أحدهم أمانيه

طلال الغامدي (صدى):
علق الناقد الرياضي، محمد البكيري، على القرارات التي أصدرتها لجنة الانضباط والاحتراف باتحاد كرة القدم بشأن نادي الاتحاد.

وكانت اللجنة قد أقرت بخصم 6 نقاط من رصيد نادي الاتحاد بالدوري، على خلفية عدم تنفيذه لقرارات مركز التحكيم الرياضي الصادر لصالح وسيط اللاعبين "جون فيولا" واللاعب "فيصل بن أحمد الخراع".

وكتب على حسابه بموقع "تويتر":"تحلمون اللي فيه تفكرون، الاتحاد ليس جدار فارغ، ليرسم عليه أحدهم أمانيه التي لم يطلها أو جدار قصير يجتازه على أكتاف قرار من عجز عن قياس مداه وبس".

وأضاف :"الاتحاديون لايؤمن بنظرية المؤامرات، ولا هم أهل كواليسها، لكنهم يتعاطون الدلائل والقرائن في حياكة مواقفهم التوقيت والمستفيد والتباين بين قرار وأخر، والسؤال الأهم لماذا انتظرت اللجنة 4 سنوات حتى إصدار قرارها".

لجنة الانضباط
محمد البكيري
نادي الاتحاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
هههههههه يستاهل الحرامي
ابو رياض الحربي
الله يكتبلنا ان اتركة 😥
abdul
"موعد بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث، سوف يكون يوم الأحد 17 شعبان 1443هـ" . يعني الدراسة ستبدأ قبل ١٢/١٣ يوم من دخول شهر رمضان....
naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...

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