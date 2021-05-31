"البكيري" بعد قرارات الانضباط: الاتحاد ليس جدار فارغ ليرسم عليه أحدهم أمانيه

طلال الغامدي (صدى):
علق الناقد الرياضي، محمد البكيري، على القرارات التي أصدرتها لجنة الانضباط والاحتراف باتحاد كرة القدم بشأن نادي الاتحاد.
وكانت اللجنة قد أقرت بخصم 6 نقاط من رصيد نادي الاتحاد بالدوري، على خلفية عدم تنفيذه لقرارات مركز التحكيم الرياضي الصادر لصالح وسيط اللاعبين "جون فيولا" واللاعب "فيصل بن أحمد الخراع".
وكتب على حسابه بموقع "تويتر":"تحلمون اللي فيه تفكرون، الاتحاد ليس جدار فارغ، ليرسم عليه أحدهم أمانيه التي لم يطلها أو جدار قصير يجتازه على أكتاف قرار من عجز عن قياس مداه وبس".
وأضاف :"الاتحاديون لايؤمن بنظرية المؤامرات، ولا هم أهل كواليسها، لكنهم يتعاطون الدلائل والقرائن في حياكة مواقفهم التوقيت والمستفيد والتباين بين قرار وأخر، والسؤال الأهم لماذا انتظرت اللجنة 4 سنوات حتى إصدار قرارها".