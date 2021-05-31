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عدنان جستنيه يعلق على قرارات لجنة الانضباط

منذ ساعة
2118
عدنان جستنيه يعلق على قرارات لجنة الانضباط

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على قرارات لجنة الانضباط الخاصة بخصم 6 نقاط من رصيد الاتحاد بالدوري.

وقال "جستنيه" في سلسلة تغريدات له على "تويتر": "هل من تفسير لهذا التناقض والتباين،، لماذا تأخر اصدار هذه القرارت ليصدر اليوم؟".

وتابع: "بما إن النية كانت مبيتة وفقًا لتلميحات زميل ذكرها كسبق صحفي في برنامجه عن احتمال وجود تغيرات في اختيار من يمثل الكرة السعودية اسيوياً".

وشارك "جستنيه" مقطع فيديو للعربية الرياضية يفيد بأن عقوبة خصم نقاط نادي الاتحاد إن حدثت فستطبق في الموسم المقبل.

وأضاف معلقًا على الفيديو: "‏خالص الشكر لقناة العربية

خالص الشكراً للزميل عبدالله الدرويش.. خالص الشكر للمستشار القانوني أيمن الرفاعي

بتفسير وتوضيح كل ماذكرته في التغردتين السابقتين".

واستكمل: "وبالتالي أصبح موقف لجنة الانضباط صحيح وألغيت كل علامات الاستفاهم والتعجب".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم قد أعلنت ثبوت مخالفة نادي الاتحاد للمادة 85 من لائحة الانضباط والأخلاق، وتقرر عليه خصم عدد من نقاط الفريق الأول في مسابقة الدوري تلقائياً لامتناعه عن تنفيذ قرارات مركز التحكيم الرياضي بعد مضي 30 يوماً من تاريخ الاخطار بهذه القرارات.

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لجنة الانضباط
الاتحاد
عدنان جستنيه

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أحدث التعليقات

البسطويسي
يا ساتر يا رب ثلاثة فصول دراسيه وثلاثة اختبارات ، واخرتها يتخرج الولد ويعلق شهادته في الاستراحة والبنت تعلقها في المطبخ
سعد بُلع
اتمنى من وزير الداخليه حل إدارة المرور وحل محلها شركة متخصصة للمرور لحين إيجاد حل لإدارة المرور الفاشلة .. مخرج 2 تقاطع تركي الأول...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. انتبهي من الجنزير لا يلف العبيااة ..
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تسلم يبو خالد الله يسعدك
ابو محمد 😎 ✍️
صدمة ايييييه .. دا تمسيل يا بيييه .. آآآه امااال ..

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