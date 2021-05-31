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تفاصيل الليلة الأخيرة للمبتعث الذي منحته جامعة نيويورك شهادة البكالوريوس بعد وفاته 

منذ 50 دقيقة
1847
تفاصيل الليلة الأخيرة للمبتعث الذي منحته جامعة نيويورك شهادة البكالوريوس بعد وفاته 

عادل الحربي (صدى):
كشفت والدة المبتعث بجامعة نيويورك عبد الرحمن الحمدان، عن تفاصيل الليلة الأخيرة لها مع ابنها، الذي منحته الجامعة شهادة البكالوريوس بعد وفاته قبل موعد تخرجّه بـ 3 أشهر.

وقالت والدة الحمدان، إنه في الساعات الأخيرة له قام بدعوة أصدقاء والده إلى المنزل وأعد لهم وجبة برياني، مشيرةً إلى شغفه بالطبخ حيث كان يصنع الطعام للأسرة بشكل أسبوعي، وفقاً لـ "العربية".

وأشارت إلى أن الحمدان خرج للقاء أحد أصدقائه ثم عاد وقام بتقبيلها، وأخبرها أنه سوف يقوم بتبديل ثيابه في غرفته ثم يعود، ولكنه تأخر كثيراً وصعد والده ليجده متوفياً بعد فتح الباب بمساعدة الدفاع المدني.

وأكدت أنه لم يتوفى جرّاء إصابته بفيروس كورونا، موضحة أنه لم يكن يعاني أيضا من أي اكتئاب أو حزن، فقد كان سعيداً لنجاحه في مجال البحث العلمي، والذكاء الاصطناعي والمحاكاة والبرمجيات.

 

شهادة البكالوريوس
جامعة نيويورك
عبد الرحمن الحمدان

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
هههههههه يستاهل الحرامي
ابو رياض الحربي
الله يكتبلنا ان اتركة 😥
abdul
"موعد بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث، سوف يكون يوم الأحد 17 شعبان 1443هـ" . يعني الدراسة ستبدأ قبل ١٢/١٣ يوم من دخول شهر رمضان....
naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...

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