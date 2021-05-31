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منة عرفة تخطف الأنظار في أول ظهور لها مع خطيبها

منذ ساعة
720
منة عرفة تخطف الأنظار في أول ظهور لها مع خطيبها

القاهرة (صدى):
شاركت الفنانة المصرية منة عرفة، أول صورة لها مع خطيبها محمود المهدي، بعد شهر من إعلان ارتباطها به.

وبدت منة عرفة في الصورة، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام"، وهي ترتدي فستانا باللون الأزرق السماوي وتقف إلى جوار خطيبها.

وشكرت منة عرفة متابعيها، قائلة:"شكرا على كل الرسائل اللي جاتلنا وكل حد أخد من وقته ولو دقيقه عشان يبعتلنا كلمه حلوة، وشكرا بجد على كل دعواتكم الجميلة، فرحتنا اكتملت بيكوا".

وكانت منة عرفة، أعلنت عن خطبتها، حيث نشرت عبر حسابها على ”إنستغرام“ صورة كارتونية تعبر عن المناسبة، وعلقت عليها بالقول:"تمت خطبتي"، دون الكشف عن هوية خطيبها.

منة عرفة

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
هههههههه يستاهل الحرامي
ابو رياض الحربي
الله يكتبلنا ان اتركة 😥
abdul
"موعد بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث، سوف يكون يوم الأحد 17 شعبان 1443هـ" . يعني الدراسة ستبدأ قبل ١٢/١٣ يوم من دخول شهر رمضان....
naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...

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