منة عرفة تخطف الأنظار في أول ظهور لها مع خطيبها

القاهرة (صدى):
شاركت الفنانة المصرية منة عرفة، أول صورة لها مع خطيبها محمود المهدي، بعد شهر من إعلان ارتباطها به.
وبدت منة عرفة في الصورة، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام"، وهي ترتدي فستانا باللون الأزرق السماوي وتقف إلى جوار خطيبها.
وشكرت منة عرفة متابعيها، قائلة:"شكرا على كل الرسائل اللي جاتلنا وكل حد أخد من وقته ولو دقيقه عشان يبعتلنا كلمه حلوة، وشكرا بجد على كل دعواتكم الجميلة، فرحتنا اكتملت بيكوا".
وكانت منة عرفة، أعلنت عن خطبتها، حيث نشرت عبر حسابها على ”إنستغرام“ صورة كارتونية تعبر عن المناسبة، وعلقت عليها بالقول:"تمت خطبتي"، دون الكشف عن هوية خطيبها.