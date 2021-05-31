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بالفيديو .. قصة نجاح شيف ترك وظيفته وتخصصه في الهندسة الكيميائية من أجل الطبخ

منذ 35 دقيقة
1611
بالفيديو .. قصة نجاح شيف ترك وظيفته وتخصصه في الهندسة الكيميائية من أجل الطبخ

الرياض (صدى):
سرد الشيف "عدنان يماني" قصة كفاحه في مجال إعداد الطعام والتي بدأها بسبب حبه وشغفه بالطبخ منذ الصغر.

وذكر، خلال حديثه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أنه كان يطمح منذ صغره بأن يكون "شيف ماهر ومشهور".

ولفت إلى أن الأسرة كانت ترفض أن يكون "طباخ"، لذلك أكمل دراسته الجامعية وحصل على شهادة بكالوريوس "هندسية كيميائية"، وعمل بعدها كموظف.

وأضاف أنه ظل يمارس موهبته في الطبخ في المنزل ومكان العمل، كما عمل كمتطوع أيضا في بعض المطاعم الأوروبية دون معرفة والده، لافتا إلى أن الكثير من أسرته رفضت فكرة عمله بالطبخ إلا أنه تمسك بحلمه، وترك وظيفته وتمكن من النجاح في هذا المجال.

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مطاعم أوروبية

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أحدث التعليقات

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