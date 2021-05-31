بالفيديو.. " الخثلان " : وضع الإصبعين في الأذنين أثناء الأذان " مستحب " لفائدتين

الرياض (صدى):
أوضح الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم وضع الإصبعين في الأذنين أثناء الأذان.
وقال سعد الخثلان خلال برنامج "يستفتونك":"يستحب للمؤذن أن يضع يديه على أذنيه لفائدتين، الأولى عندما يضع المؤذن إصبعيه في أذنيه يكون أندى لصوته حتى لو كان يؤذن في المكبر الصوتي".
وأشار:" الفائدة الثانية من يراه يعرف أنه يؤذن"، موضحا:"الالتفات عند حي على الصلاة وحي على الفلاح هذا ورد في السنة وحتى مع وجود مكبرات الصوت ينبغي تطبيق السنة بالقدر الذي لا يؤثر على الصوت".