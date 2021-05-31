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بالفيديو.. " الخثلان " : وضع الإصبعين في الأذنين أثناء الأذان " مستحب " لفائدتين

منذ ساعة
1924
بالفيديو.. " الخثلان " : وضع الإصبعين في الأذنين أثناء الأذان " مستحب " لفائدتين

الرياض (صدى):
أوضح الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، حكم وضع الإصبعين في الأذنين أثناء الأذان.

وقال سعد الخثلان خلال برنامج "يستفتونك":"يستحب للمؤذن أن يضع يديه على أذنيه لفائدتين، الأولى عندما يضع المؤذن إصبعيه في أذنيه يكون أندى لصوته حتى لو كان يؤذن في المكبر الصوتي".

وأشار:" الفائدة الثانية من يراه يعرف أنه يؤذن"، موضحا:"الالتفات عند حي على الصلاة وحي على الفلاح هذا ورد في السنة وحتى مع وجود مكبرات الصوت ينبغي تطبيق السنة بالقدر الذي لا يؤثر على الصوت".

مكبرات الصوت
السنة
سعد الخثلان
المؤذن

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128535
منذ 52 ثانية
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..

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