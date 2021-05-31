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بالصور.. ثقافة وفنون الشمالية تنظم لقاء ثقافي بالمجلس الثقافي

منذ 13 ساعة
3103
بالصور.. ثقافة وفنون الشمالية تنظم لقاء ثقافي بالمجلس الثقافي

سلطان الهوير (صدى):
نظم فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية ، لقاء ثقافي ضمن برامج المجلس الثقافي المستمرة في القاعة الثقافية بالجمعية بحضور عدد من المثقفين والأكاديميين والشعراء بالمنطقة وتناول اللقاء العديد من الافكار والمواضيع التي تهم المثقفين من أبناء المنطقة وإدارها الاستاذ عبدالله خضير العنزي.

وذكر الاستاذ خلف بن حمود القاران مدير جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة أن المجلس الثقافي انطلق من جديد برؤية جديده وفق الاحترازات الوقائية من خلال دعوات متجدده لأبرز المثقفين والمثقفات بالمنطقة.

كما أوضح بأن الجمعية لها دور كبير في استقطاب المواهب الفنية بكافة المجالات وتفتح أروقتها لهم.

 

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
هههههههه يستاهل الحرامي
ابو رياض الحربي
الله يكتبلنا ان اتركة 😥
abdul
"موعد بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث، سوف يكون يوم الأحد 17 شعبان 1443هـ" . يعني الدراسة ستبدأ قبل ١٢/١٣ يوم من دخول شهر رمضان....
naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...

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