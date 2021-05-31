نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. العلاقات السعودية الكويتية عمق تاريخي متجذر منذ عهد المؤسس

منذ ساعة
1723
بالفيديو.. العلاقات السعودية الكويتية عمق تاريخي متجذر منذ عهد المؤسس

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو طبيعة العلاقات السعودية الكويتية التي تتميز بالعمق التاريخي المتجذر منذ عهد المؤسس.

وأوضح الفيديو الذي نشرته قناة "الإخبارية" أن العلاقات بين البلدين تجاوزت في مفاهميها أبعاد العلاقات الدولية، حيث جمع الدولتين مفهوم الأخوة والمصير المشترك تجاه القضايا الخاصة بالبلدين والمنطقة الخليجية.

كما أن المملكة والكويت لديهم إدراك كبير بأهمية حفظ الروابط والأخوة التي تجمعهما على المستتوين الحكومي والشعبي لمواجهة التحديات.

ويؤكد البلدين دائمًا على وحدة مواقفهما تجاه القضايا الإقليمية والدولية من خلال الرسائل الرسمية أو الاتصالات الهاتفية أو الزيارات المتبادلة فكانت آراء البلدين متوافقة مع الكثير من قضايا المنطقة خاصة مكافحة الإرهاب والتطرف.

ويتوجه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت إلى المملكة يوم الثلاثاء في زيارة رسمية له، تأتي لبحث آليات ومشاريع التعاون بين البلدين وسبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية.

 

الكويت
ولي عهد الكويت
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128535
منذ 29 دقيقة
حياه الله ..
الملل
الملل عدد التعليقات : 536
منذ دقيقتين
الكويت اللهم اجعله خير

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف هل العقوبه فقطعلى التجمع وعدم تطبيق الاحترازات وترك المشكله الاهم التفسخ الاخلاقي والتعري واستقدام فرقه راقصات متعريات مخالفات للتعاليم الاسلاميه التي هي اساس...
ابو محمد 😎 ✍️
شخبطوووه ..
ناصر
تقع المسؤلية كاملة على أمانة الاحساء على هذه الحوادث المميتة وهذا بسبب طيبة اهل الاحساء المفروض ترفع شكوى بشكل جماعي من اهالي المحافظة الى...
ابو محمد 😎 ✍️
اقول الله يستر .......ودي اقول كلام بس مكان التطعيم يؤؤلمني...وسكت....
ع. س. ع
الله يوفق سالم الدوسري اللي أكلة عشب الملعب 🤣🤣

أخر الأخبار

بالفيديو.. أخصائية نفسية: تدخين التبغ يسبب الكآبة
بالفيديو.. أخصائية نفسية: تدخين التبغ يسبب الكآبة
منذ 14 دقيقة 166
شاهد.. بكاء بسمة وهبة أمام الكعبة بسبب دلال عبدالعزيز 
شاهد.. بكاء بسمة وهبة أمام الكعبة بسبب دلال عبدالعزيز 
منذ 25 دقيقة 387
رسميًا.. الشباب يوقع مع المدرب شاموسكا وعسيري وشيعان
رسميًا.. الشباب يوقع مع المدرب شاموسكا وعسيري وشيعان
منذ 27 دقيقة 1642
مواطنة توثق خوفها بعد الركوب مع سائق
مواطنة توثق خوفها بعد الركوب مع سائق
منذ 29 دقيقة 435
اطول رجل في العالم مع عائلته
اطول رجل في العالم مع عائلته
منذ 29 دقيقة 350
نهاية معركة مع نيص
نهاية معركة مع نيص
منذ 29 دقيقة 255
منة عرفة تخطف الأنظار في أول ظهور لها مع خطيبها
منة عرفة تخطف الأنظار في أول ظهور لها مع خطيبها
منذ 31 دقيقة 373
بالفيديو .. قصة نجاح شيف ترك وظيفته وتخصصه في الهندسة الكيميائية من أجل الطبخ
بالفيديو .. قصة نجاح شيف ترك وظيفته وتخصصه في الهندسة الكيميائية من أجل الطبخ
منذ 34 دقيقة 1602
بالفيديو.. " الخثلان " : وضع الإصبعين في الأذنين أثناء الأذان " مستحب " لفائدتين
بالفيديو.. " الخثلان " : وضع الإصبعين في الأذنين أثناء الأذان " مستحب " لفائدتين
منذ ساعة 1916
قراصنة يخترقون الموقع الإلكتروني الرسمي للإعلام الحربي للحوثيين
قراصنة يخترقون الموقع الإلكتروني الرسمي للإعلام الحربي للحوثيين
منذ ساعة 1753