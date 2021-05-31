بالفيديو.. العلاقات السعودية الكويتية عمق تاريخي متجذر منذ عهد المؤسس

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو طبيعة العلاقات السعودية الكويتية التي تتميز بالعمق التاريخي المتجذر منذ عهد المؤسس.
وأوضح الفيديو الذي نشرته قناة "الإخبارية" أن العلاقات بين البلدين تجاوزت في مفاهميها أبعاد العلاقات الدولية، حيث جمع الدولتين مفهوم الأخوة والمصير المشترك تجاه القضايا الخاصة بالبلدين والمنطقة الخليجية.
كما أن المملكة والكويت لديهم إدراك كبير بأهمية حفظ الروابط والأخوة التي تجمعهما على المستتوين الحكومي والشعبي لمواجهة التحديات.
ويؤكد البلدين دائمًا على وحدة مواقفهما تجاه القضايا الإقليمية والدولية من خلال الرسائل الرسمية أو الاتصالات الهاتفية أو الزيارات المتبادلة فكانت آراء البلدين متوافقة مع الكثير من قضايا المنطقة خاصة مكافحة الإرهاب والتطرف.
ويتوجه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت إلى المملكة يوم الثلاثاء في زيارة رسمية له، تأتي لبحث آليات ومشاريع التعاون بين البلدين وسبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية.