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استدعاء الشركة المسؤولة عن تجمع " مشاهير سناب شات " المخالف وتغريمها 300 ألف ريال

منذ 13 دقيقة
1437
استدعاء الشركة المسؤولة عن تجمع " مشاهير سناب شات " المخالف وتغريمها 300 ألف ريال

الرياض (صدى):
استدعت وزارة التجارة الشركة المسؤولة عن تجمع "مشاهير سناب شات" المخالف لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" بمدينة الرياض.

وفرضت الوزارة "وفق اختصاصها" غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على الشركة التي استعانت بعدد من المشاهير المعلنين بهدف الترويج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إيقاع العقوبة بناء على لائحة الحد من التجمعات وجدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات الوقائية المواجهة جائحة فيروس كورونا (19-COVID) الصادر من وزارة الداخلية.

وتؤكد وزارة "التجارة" عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة وعلى جميع منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وكانت وزارة التجارة قد وجهت في وقت سابق المنشآت التجارية والأسواق لمنع أي ممارسات تتسبب التزاحم داخل أو خارج المنشأة، ومن ذلك منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية، ومنع مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة لدى المنشآت، ومنع إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور". ومنع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق.

وزارة التجارة
مشاهير سناب شات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يصبر قلبك انت وامه ويعوض عليكم ..
د محمد ماجد بخش
ماشية في العقد الثامن من عمرها .. ولابسة قصير .. أقصر الشر وغني له يا ابو محمد
د محمد ماجد بخش
وزير شرفي مشرف شريف للعلاقات الخارجية وسبق وأن شغل منصب وزير الخارجية لسنوات مديدة
د محمد ماجد بخش
"محدٍ يحب اللي يبي"
عبدالله الشريف
الله يجزاهم خير ويكتب أجرهم أنا من نفس القريه وتفجأت بصورة العظام

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