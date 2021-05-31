نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزارة البيئة تبدء تطبيق اللائحة التنفيذية للضوضاء

منذ ساعة
1769
وزارة البيئة تبدء تطبيق اللائحة التنفيذية للضوضاء

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة البيئة عن البدء في تطبيق اللائحة التنفيذية للضوضاء التي تهدف إلى الرصد والتقييم الدوري لمستويات الضوضاء.

وتستهدف اللائحة جميع الأشخاص في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والحساسية بيئيًا وجوانب الطرق ومواقع البناء.

وتهدف اللائحة إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي بشأن الضوضاء ومنها:

١- مراقبة التزام الأشخاص بمقاييس مستويات الضوضاء الواردة في اللائحة.

٢- الرصد والتقييم الدوري لمستويات الضوضاء في المملكة.

٣- إعداد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالرصد والقياس والرقابة.

٤- نشر المعلومات والبيانات والتقارير البيئية المتعلقة بالضوضاء.

٥- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند تجاوز الأشخاص الحدود المسموح بها لمستويات حدود الضوضاء.

وزارة البيئة
الضوضاء

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
هههههههه يستاهل الحرامي
ابو رياض الحربي
الله يكتبلنا ان اتركة 😥
abdul
"موعد بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث، سوف يكون يوم الأحد 17 شعبان 1443هـ" . يعني الدراسة ستبدأ قبل ١٢/١٣ يوم من دخول شهر رمضان....
naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...

أخر الأخبار

آل الشيخ يتلقى هدية من صديق له:"غالية علي"
آل الشيخ يتلقى هدية من صديق له:"غالية علي"
منذ دقيقة 1029
سائق في حالة غير طبيعية يقود عكس السير في الكويت
سائق في حالة غير طبيعية يقود عكس السير في الكويت
منذ دقيقتين 117
الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب الرائد بيسنيك هاسي
الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب الرائد بيسنيك هاسي
منذ 16 دقيقة 1400
الفلسطينيون يستقبلون الوفد المصري بأغنية "تسلم الأيادي"
الفلسطينيون يستقبلون الوفد المصري بأغنية "تسلم الأيادي"
منذ 20 دقيقة 1455
بالفيديو .. رئيس جمعية العناية الحرجة: الكحول المغشوش قد يسبب الوفاة
بالفيديو .. رئيس جمعية العناية الحرجة: الكحول المغشوش قد يسبب الوفاة
منذ 28 دقيقة 1500
شاهد.. احتفالات جماهير الطائي واللاعبين بمناسبة الصعود لدوري المحترفين
شاهد.. احتفالات جماهير الطائي واللاعبين بمناسبة الصعود لدوري المحترفين
منذ 32 دقيقة 1712
بالفيديو .. حسين القحطاني: النظام العام للأرصاد سيطبق فعليًا بعد 180 يوم
بالفيديو .. حسين القحطاني: النظام العام للأرصاد سيطبق فعليًا بعد 180 يوم
منذ 38 دقيقة 1512
موعد بداية العام الدراسي 1443.. وعدد أيام الاجازات الرسمية
موعد بداية العام الدراسي 1443.. وعدد أيام الاجازات الرسمية
منذ 40 دقيقة 2639
" صائد الكبار " يعود لدوري المحترفين
" صائد الكبار " يعود لدوري المحترفين
منذ 45 دقيقة 1781
تفاصيل الليلة الأخيرة للمبتعث الذي منحته جامعة نيويورك شهادة البكالوريوس بعد وفاته 
تفاصيل الليلة الأخيرة للمبتعث الذي منحته جامعة نيويورك شهادة البكالوريوس بعد وفاته 
منذ 49 دقيقة 1834