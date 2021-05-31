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"أجويرو" عن ليونيل ميسي: لاعب استثنائي وسيبقى من أفضل اللاعبين

منذ 24 دقيقة
1439
"أجويرو" عن ليونيل ميسي: لاعب استثنائي وسيبقى من أفضل اللاعبين

وكالات (صدى):
تحدث الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، مهاجم برشلونة الإسباني الجديد، عن علاقته بزميله ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني بعد عودته مرة أخرى لصفوف برشلونة.

وقال "أجويرو" في تصريحات للموقع الرسمي لبرشلونة: "أعتقد أنني اتخذت قرارًا صائبًا بالقدوم هنا، وأتمنى أن أساعد الفريق، فالقدوم إلى البارسا هي خطوة للأمام في مسيرتي وأنا سعيد بها".

وتابع: "أريد أن ألعب وأساعد هذا الفريق، وإذا أبلى الفريق جيدًا فسأكون سعيدًا".

وفيما يتعلق برأيه في مهاجمي الفريق، أضاف: "بالنسبة لي، مبابي هو أفضل مهاجم في العالم طبعًا بإستثناء ميسي، بالنسبة لي ليو سيبقى أفضل لاعب في التاريخ".

وعن "ميسي" قال: "بالنسبة لي سيبقى من بين أفضل اللاعبين في العالم وفي التاريخ، أعرفه منذ مدة طويلة وما كنت أشاهده منه هو شيء غير اعتيادي".

واختتم تصريحاته: "ميسي كنت دائما أقول بأنه لاعب استثنائي، وهذا ما أظهره للعالم بعد ذلك".

وكان "أجويرو" قد انتقل رسميًا لصفوف برشلونة قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع السيتيزين.

 

ميسي
برشلونة
مانشستر سيتي
سيرخيو أجويرو

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يصبر قلبك انت وامه ويعوض عليكم ..
د محمد ماجد بخش
ماشية في العقد الثامن من عمرها .. ولابسة قصير .. أقصر الشر وغني له يا ابو محمد
د محمد ماجد بخش
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الله يجزاهم خير ويكتب أجرهم أنا من نفس القريه وتفجأت بصورة العظام

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