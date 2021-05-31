أمير تبوك يهنئ نادي الهلال لحصوله على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

عطاالله العمراني (صدى):
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، رئيس نادي الهلال بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وقال أمير تبوك في برقية تلقّاها رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل العتيبي : يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، أن أُعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز الكبير، متمنياً لكم مزيد التوفيق.
من جانبه أعرب رئيس نادي الهلال فهد بن نافل عن شكره لصاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على هذه التهنئة الذي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من سموه الكريم كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن .